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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Вулверхэмптон
Ротерхэм - Вулверхэмптон: обзор матча 06 августа 2016
Ротерхэм
06.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
9'
Д. Уорд
20'
У. Волкс
39'
Д. Сэйвилл
65'
Й. Бедварссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Вулверхэмптон
88'
Замена
Э. Кошта
️️️️
Й. Бедварссон
Желтая карточка
У. Волкс
83'
Желтая карточка
С. Келли
81'
Замена
С. Аллан
️️️️
Д. Форстер-Каски
76'
Замена
Т. Торп
️️️️
Д. Мэтток
71'
Замена
Р. Смолвуд
️️️️
Л. Фреклингтон
67'
65'
ГОЛ! 2:2!
Й. Бедварссон
Пас отдал
Ж. Тейшейра
63'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
63'
Замена
Ж. Тейшейра
️️️️
Д. Хенри
52'
Красная карточка
Д. Йорфа
46'
Замена
Д. Мэйсон
️️️️
Д. Уоллес
39'
ГОЛ! 2:1!
Д. Сэйвилл
Пас отдал
М. Доэрти
ГОЛ! 2:0!
У. Волкс
Пас отдал
Э. Форд
20'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уорд
Пас отдал
Э. Форд
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Алан Стаббс
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ПП
17
Джеймс Хенри
ЛФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
17
Джед Уоллес
РФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
23
Томас Торп
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
19
Скотт Аллан
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
4-4-2
1
Камп
6
Вуд
5
Броудфут
3
Мэтток
12
Келли
10
Форстер-Каски
6
Волкс
28
Тейлор
8
Фреклингтон
7
Форд
25
Уорд
4-3-3
1
Икеме
2
Доэрти
23
Батт
30
Хаус
2
Йорфа
16
Эдвардс
6
Сэйвилл
8
Эванс
17
Уоллес
10
Бедварссон
17
Хенри
3
Мэтток
23
Торп
23
Торп
3
Мэтток
8
Фреклингтон
21
Смолвуд
21
Смолвуд
8
Фреклингтон
10
Форстер-Каски
19
Аллан
19
Аллан
10
Форстер-Каски
17
Хенри
18
Тейшейра
18
Тейшейра
17
Хенри
17
Уоллес
20
Мэйсон
20
Мэйсон
17
Уоллес
10
Бедварссон
11
Кошта
11
Кошта
10
Бедварссон
Остались в запасе
Ротерхэм
Вулверхэмптон
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
Главный тренер
Алан Стаббс
22
Эндрю Лонерган
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
Главный тренер
Алан Стаббс
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Ротерхэм - Вулверхэмптон
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Нью-Йорк
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