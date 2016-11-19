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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Вулверхэмптон
Престон - Вулверхэмптон: обзор матча 19 ноября 2016
Престон
19.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
0 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Вулверхэмптон
87'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Д. Прайс
78'
Замена
Н. Дико
️️️️
Э. Кошта
Замена
М. Вермийл
️️️️
К. Робинсон
77'
71'
Желтая карточка
Д. Батт
70'
Желтая карточка
Д. Уоллес
Желтая карточка
К. Максвелл
66'
64'
Желтая карточка
К. Хаус
64'
Замена
Д. Уоллес
️️️️
Б. Энобахаре
Желтая карточка
Г. Каннингэм
63'
Желтая карточка
Б. Пирсон
63'
Замена
С. Макиенок
️️️️
П. Галлахер
58'
45'
Желтая карточка
Д. Прайс
Желтая карточка
Д. Хагилл
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
АП
12
Пол Галлахер
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
25
Брайт Энобахаре
АП
15
Конор Коди
ПП
11
Элдер Кошта
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
16
Лайам Гримшоу
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Вулверхэмптон
27
Джон Флэтт
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
4-2-2-2
12
Максвелл
15
Баптисте
5
Кларк
3
Райт
8
Каннингэм
14
Джонсон
12
Галлахер
46
МакГиди
4
Пирсон
47
Робинсон
9
Хагилл
4-3-1-2
22
Лонерган
2
Доэрти
23
Батт
30
Хаус
2
Йорфа
15
Коди
6
Сэйвилл
19
Прайс
25
Энобахаре
10
Бедварссон
11
Кошта
47
Робинсон
2
Вермийл
2
Вермийл
47
Робинсон
12
Галлахер
24
Макиенок
24
Макиенок
12
Галлахер
25
Энобахаре
17
Уоллес
17
Уоллес
25
Энобахаре
19
Прайс
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
19
Прайс
11
Кошта
12
Дико
12
Дико
11
Кошта
Остались в запасе
Престон
Вулверхэмптон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
16
Лайам Гримшоу
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
27
Джон Флэтт
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
18
Жоао Тейшейра
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
16
Лайам Гримшоу
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
Остались в запасе
27
Джон Флэтт
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
18
Жоао Тейшейра
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Престон - Вулверхэмптон
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Дипдэйл
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