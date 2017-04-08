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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Вулверхэмптон
Бристоль Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 08 апреля 2017
Бристоль Сити
08.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
3 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
33'
Д. Патерсон
39'
Т. Абрахам (П)
49'
Т. Абрахам
78'
Й. Бедварссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Вулверхэмптон
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Т. Абрахам
90'
+4
Замена
К. О'Доуда
️️️️
Д. Патерсон
85'
80'
Замена
Р. Сайсс
️️️️
Л. Эванс
78'
ГОЛ! 3:1!
Й. Бедварссон
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
М. Тейлор
74'
Желтая карточка
Э. Флинт
63'
63'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Н. Дико
54'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
М. Гиббс-Уайт
ГОЛ! 3:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
К. Смит
49'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Абрахам
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Патерсон
Пас отдал
М. Тейлор
33'
31'
Желтая карточка
Д. Эдвардс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ПП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ПП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Бристоль Сити
13
Фабиан Гифер
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Гарри Бургойн
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
4-3-3
34
Филдинг
23
Брайан
44
Флинт
2
Литтл
3
Райт
8
Смит
7
Пак
8
Браунхилл
9
Тейлор
18
Абрахам
35
Патерсон
4-4-2
22
Лонерган
23
Батт
15
Коди
30
Хаус
2
Доэрти
16
Эдвардс
10
Гиббс-Уайт
10
Маршалл
8
Эванс
12
Дико
18
Вайманн
18
Абрахам
13
Хегелер
13
Хегелер
18
Абрахам
35
Патерсон
47
О'Доуда
47
О'Доуда
35
Патерсон
9
Тейлор
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
9
Тейлор
8
Эванс
29
Сайсс
29
Сайсс
8
Эванс
10
Гиббс-Уайт
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
10
Гиббс-Уайт
12
Дико
10
Бедварссон
10
Бедварссон
12
Дико
Остались в запасе
Бристоль Сити
Вулверхэмптон
13
Фабиан Гифер
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
17
Ли Томлин
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Гарри Бургойн
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
17
Ли Томлин
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Бристоль Сити - Вулверхэмптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Адкок
(Ноттингемшир)
Стадион:
Эштон Гэйт
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