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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Вулверхэмптон
Лидс - Вулверхэмптон: обзор матча 17 апреля 2017
Лидс
17.04.2017, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
38'
Н. Дико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Вулверхэмптон
85'
Замена
К. Хаус
️️️️
Б. Маршалл
76'
Желтая карточка
Й. Бедварссон
Замена
С. Дукара
️️️️
А. Педраса
72'
68'
Замена
Л. Эванс
️️️️
Д. Сэйвилл
68'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Н. Дико
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Г. Берарди
63'
Замена
Х. Сако
️️️️
Л. Бридкатт
56'
43'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
38'
ГОЛ! 0:1!
Н. Дико
Пас отдал
Б. Маршалл
Желтая карточка
К. Бартли
28'
Желтая карточка
Л. Бридкатт
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Лиам Бридкатт
ПП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
18
Андреас Вайманн
АП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Гарри Бургойн
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Грин
12
Эйлинг
18
Янссон
5
Бартли
23
Педраса
27
Филлипс
28
Берарди
23
Бридкатт
19
Эрнандес
9
Вуд
7
Руф
3-2-3-1-1
22
Лонерган
2
Доэрти
19
Стирмен
5
Уильямсон
15
Коди
29
Сайсс
16
Эдвардс
6
Сэйвилл
10
Маршалл
18
Вайманн
12
Дико
28
Берарди
18
Тэйлор
18
Тэйлор
28
Берарди
23
Педраса
15
Дукара
15
Дукара
23
Педраса
23
Бридкатт
9
Сако
9
Сако
23
Бридкатт
10
Маршалл
30
Хаус
30
Хаус
10
Маршалл
6
Сэйвилл
8
Эванс
8
Эванс
6
Сэйвилл
12
Дико
10
Бедварссон
10
Бедварссон
12
Дико
Остались в запасе
Лидс
Вулверхэмптон
15
Стюарт Даллас
ПЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
32
Юнан О'Кейн
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
1
Гарри Бургойн
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
32
Юнан О'Кейн
ЦП
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Лидс - Вулверхэмптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Элланд Роад
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