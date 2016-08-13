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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Рединг
Вулверхэмптон - Рединг: обзор матча 13 августа 2016
Вулверхэмптон
13.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 0
Завершен
Рединг
42'
М. Доэрти
47'
Д. Мэйсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Рединг
90'
+3
Желтая карточка
Я. Керморган
Замена
Д. Хенри
️️️️
Д. Сэйвилл
90'
88'
Желтая карточка
Д. Обита
Замена
Д. Прайс
️️️️
Д. Мэйсон
84'
Желтая карточка
Л. Эванс
79'
77'
Замена
Д. Ракельс
️️️️
Д. Свифт
Замена
Д. Уоллес
️️️️
Ж. Тейшейра
71'
71'
Замена
К. Хэрриот
️️️️
Г. МакКлири
62'
Замена
Я. Мейте
️️️️
Р. Беренс
ГОЛ! 2:0!
Д. Мэйсон
Пас отдал
Д. Сэйвилл
47'
ГОЛ! 1:0!
М. Доэрти
Пас отдал
Ж. Тейшейра
42'
Желтая карточка
Д. Батт
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ПП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
20
Джо Мэйсон
РФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
4
Джордж Эванс
ПП
8
Джои ван ден Берг
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
17
Джеймс Хенри
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
10
Денис Ракельс
ЦФ
4-4-2
1
Икеме
2
Доэрти
23
Батт
2
Йорфа
15
Коди
8
Эванс
18
Тейшейра
6
Сэйвилл
16
Эдвардс
10
Бедварссон
20
Мэйсон
2-5-1-2
26
Аль-Хабси
5
МакШейн
2
Гантер
8
ван ден Берг
19
Уильямс
7
Беренс
21
Обита
8
Свифт
4
Эванс
29
Керморган
12
МакКлири
6
Сэйвилл
17
Хенри
17
Хенри
6
Сэйвилл
18
Тейшейра
17
Уоллес
17
Уоллес
18
Тейшейра
20
Мэйсон
19
Прайс
19
Прайс
20
Мэйсон
12
МакКлири
11
Хэрриот
11
Хэрриот
12
МакКлири
7
Беренс
11
Мейте
11
Мейте
7
Беренс
8
Свифт
10
Ракельс
10
Ракельс
8
Свифт
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Рединг
22
Эндрю Лонерган
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Вулверхэмптон - Рединг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Мулинекс
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