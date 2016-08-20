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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Вулверхэмптон
Бирмингем Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 20 августа 2016
Бирмингем Сити
20.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 3
Завершен
Вулверхэмптон
24'
Ч. Адамс
47'
Д. Мэйсон
61'
Д. Батт
89'
Й. Бедварссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Вулверхэмптон
90'
+1
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
Й. Бедварссон
89'
ГОЛ! 1:3!
Й. Бедварссон
Пас отдал
Д. Уоллес
Красная карточка
Д. Сторер
83'
Желтая карточка
Д. Дэвис
78'
Замена
Г. Стюарт
️️️️
Д. Спектор
76'
Замена
Д. Сторер
️️️️
Ж. Магома
76'
65'
Замена
П. Оньянге
️️️️
Д. Прайс
Замена
Р. Теше
️️️️
Ч. Адамс
62'
61'
ГОЛ! 1:2!
Д. Батт
47'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мэйсон
Пас отдал
Д. Прайс
41'
Желтая карточка
Д. Прайс
ГОЛ! 1:0!
Ч. Адамс
Пас отдал
М. Моррисон
24'
22'
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
Л. Эванс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ПП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
15
Конор Коди
ПП
17
Джед Уоллес
ЛФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
20
Джо Мэйсон
РФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
8
Роберт Теше
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
9
Джек Сторер
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
4-4-2
29
Кушчак
23
Спектор
5
Моррисон
5
Шоттон
17
Гроундс
19
Магома
34
Адамс
25
Глисон
16
Дэвис
11
Коттерилл
8
Дональдсон
4-3-3
1
Икеме
23
Батт
30
Хаус
2
Йорфа
2
Доэрти
15
Коди
8
Эванс
19
Прайс
20
Мэйсон
10
Бедварссон
17
Уоллес
19
Магома
9
Сторер
9
Сторер
19
Магома
34
Адамс
8
Теше
8
Теше
34
Адамс
23
Спектор
21
Стюарт
21
Стюарт
23
Спектор
10
Бедварссон
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
10
Бедварссон
8
Эванс
16
Эдвардс
16
Эдвардс
8
Эванс
19
Прайс
8
Оньянге
8
Оньянге
19
Прайс
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Вулверхэмптон
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
22
Эндрю Лонерган
ВР
18
Жоао Тейшейра
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
18
Жоао Тейшейра
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Бирмингем Сити - Вулверхэмптон
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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