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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон: обзор матча 17 декабря 2016
Ноттингем Форест
17.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
0 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
40'
Э. Кошта
79'
И. Кавалейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
83'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Н. Дико
Замена
Лика
️️️️
П. Касами
80'
79'
Желтая карточка
И. Кавалейру
79'
ГОЛ! 0:2!
И. Кавалейру
Пас отдал
Э. Кошта
78'
Желтая карточка
М. Доэрти
69'
Замена
Р. Сайсс
️️️️
Б. Энобахаре
Замена
И. Перейра
️️️️
М. Карайол
62'
Замена
Д. Воган
️️️️
Д. Грант
59'
Желтая карточка
М. Миллс
57'
40'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кошта
Пас отдал
И. Кавалейру
Желтая карточка
А. Веллиос
32'
27'
Желтая карточка
Д. Прайс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
7
Джордж Грант
ЦП
23
Пайтим Касами
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
АП
16
Дэвид Эдвардс
ПП
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
20
Илдеберту Перейра
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
7
Лика
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Вулверхэмптон
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
3-2-3-1-1
88
Стойкович
2
Личай
5
Миллс
6
Уорролл
28
Мансьенн
2
Кэш
23
Осборн
7
Грант
23
Касами
29
Карайол
27
Веллиос
4-2-1-3
1
Икеме
23
Батт
2
Доэрти
15
Коди
19
Стирмен
16
Эдвардс
19
Прайс
25
Энобахаре
12
Дико
8
Иван Кавалейру
11
Кошта
29
Карайол
20
Перейра
20
Перейра
29
Карайол
7
Грант
8
Воган
8
Воган
7
Грант
23
Касами
7
Лика
7
Лика
23
Касами
25
Энобахаре
29
Сайсс
29
Сайсс
25
Энобахаре
12
Дико
10
Бедварссон
10
Бедварссон
12
Дико
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
30
Стефен Хендерсон
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
12
Николао Думитру
ЦФ
Остались в запасе
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Сити Граунд
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