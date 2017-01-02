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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Вулверхэмптон
Шеффилд Уэнсдэй - Вулверхэмптон: обзор матча 02 января 2017
Шеффилд Уэнсдэй
02.01.2017, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Вулверхэмптон
Замена
Д. Джонс
️️️️
С. Флетчер
76'
68'
Замена
Н. Дико
️️️️
К. Ронан
61'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Э. Кошта
Желтая карточка
С. Хатчинсон
60'
Замена
Л. Жоао
️️️️
К. МакМанаман
53'
Замена
Р. Уоллес
️️️️
К. Ли
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
20
Джо Мэйсон
АП
16
Дэвид Эдвардс
ПП
11
Элдер Кошта
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Гарри Бургойн
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
3-3-1-1-2
27
Вествуд
23
Сассо
3
Рич
12
Лис
5
Хатчинсон
20
Ли
32
Хант
10
Беннэн
20
МакМанаман
26
Флетчер
45
Форестьери
4-3-1-2
1
Икеме
23
Батт
2
Доэрти
15
Коди
19
Стирмен
16
Эдвардс
25
Ронан
19
Прайс
20
Мэйсон
10
Бедварссон
11
Кошта
26
Флетчер
3
Джонс
3
Джонс
26
Флетчер
20
Ли
23
Уоллес
23
Уоллес
20
Ли
20
МакМанаман
19
Жоао
19
Жоао
20
МакМанаман
25
Ронан
12
Дико
12
Дико
25
Ронан
11
Кошта
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
11
Кошта
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Вулверхэмптон
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Гарри Бургойн
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Вулверхэмптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Хиллсбро
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