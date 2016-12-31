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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Куинз Парк Рейнджерс
Вулверхэмптон - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 31 декабря 2016
Вулверхэмптон
31.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
61'
Д. Эдвардс
53'
И. Силла
87'
П. Вшолек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Куинз Парк Рейнджерс
87'
ГОЛ! 1:2!
П. Вшолек
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Н. Дико
83'
78'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Й. Нгбакото
77'
Желтая карточка
Д. Перч
Замена
Д. Мэйсон
️️️️
Б. Энобахаре
71'
68'
Замена
А. Борысюк
️️️️
Сандро
66'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
ГОЛ! 1:1!
Д. Эдвардс
Пас отдал
Э. Кошта
61'
53'
ГОЛ! 0:1!
И. Силла
Пас отдал
П. Вшолек
Желтая карточка
Д. Прайс
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
АП
16
Дэвид Эдвардс
ПП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
30
Сандро
ПП
7
Йени Нгбакото
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Вулверхэмптон
1
Гарри Бургойн
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
4-2-1-3
1
Икеме
19
Стирмен
2
Доэрти
23
Батт
15
Коди
19
Прайс
16
Эдвардс
25
Энобахаре
12
Дико
11
Кошта
8
Иван Кавалейру
4-2-2-1
12
Смитис
24
Перч
24
Холл
6
Линч
21
Бидуэлл
30
Сандро
12
Макки
22
Вшолек
7
Нгбакото
26
Силла
12
Дико
10
Бедварссон
10
Бедварссон
12
Дико
25
Энобахаре
20
Мэйсон
20
Мэйсон
25
Энобахаре
30
Сандро
16
Борысюк
16
Борысюк
30
Сандро
7
Нгбакото
14
Вашингтон
14
Вашингтон
7
Нгбакото
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Куинз Парк Рейнджерс
1
Гарри Бургойн
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
13
Мэтт Ингрэм
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Статистика матча Вулверхэмптон - Куинз Парк Рейнджерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Мулинекс
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