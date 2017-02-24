Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Бирмингем Сити
Вулверхэмптон - Бирмингем Сити: обзор матча 24 февраля 2017
Вулверхэмптон
24.02.2017, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
74'
Н. Дико
27'
М. Кифтенбельд
32'
Д. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Бирмингем Сити
88'
Желтая карточка
Т. Кушчак
79'
Желтая карточка
Г. Стюарт
78'
Замена
Г. Стюарт
️️️️
Э. Нсуе
Желтая карточка
К. Коди
77'
ГОЛ! 1:2!
Н. Дико
74'
53'
Красная карточка
П. Робинсон
50'
Желтая карточка
Ш. Кейта
Замена
Н. Дико
️️️️
Д. Сэйвилл
45'
43'
Желтая карточка
Д. Когли
41'
Желтая карточка
Р. Шоттон
32'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дэвис
Желтая карточка
Й. Бедварссон
31'
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Кифтенбельд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
АП
19
Джек Прайс
ПП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
33
Шейк Кейта
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
8
Роберт Теше
АП
10
Эмилио Нсуе
ПП
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
27
Кори О'Киффи
ПЗ
11
Керим Фрей
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
4-2-1-3
1
Икеме
15
Коди
23
Батт
19
Стирмен
2
Доэрти
6
Сэйвилл
19
Прайс
16
Эдвардс
11
Кошта
10
Бедварссон
18
Вайманн
3-5-2
29
Кушчак
2
Когли
5
Шоттон
4
Робинсон
10
Нсуе
16
Дэвис
34
Адамс
8
Кифтенбельд
33
Кейта
8
Теше
8
Гарднер
6
Сэйвилл
12
Дико
12
Дико
6
Сэйвилл
10
Нсуе
21
Стюарт
21
Стюарт
10
Нсуе
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Бирмингем Сити
22
Эндрю Лонерган
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
27
Кори О'Киффи
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
11
Керим Фрей
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Остались в запасе
27
Кори О'Киффи
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
11
Керим Фрей
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Вулверхэмптон - Бирмингем Сити
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Бирмингем Сити
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+