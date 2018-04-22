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Даниэль Хименес
Статистика
Даниэль Хименес - статистика
Завершил карьеру
30 июля 1983 (43), Виго
#1 | Вратарь
182 см | 77 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
0 : 0
22.04.2018
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1 : 0
19.04.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Жирона
0 : 1
13.04.2018
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
2 : 0
07.04.2018
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
0 : 1
02.04.2018
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
3 : 0
17.03.2018
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Алавес
1 : 3
12.03.2018
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
2 : 1
03.02.2018
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
3 : 2
29.01.2018
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
0 : 5
21.01.2018
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
3 : 2
15.01.2018
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
3 : 5
06.01.2018
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
0 : 2
22.12.2017
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Малага
0 : 2
18.12.2017
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
0 : 1
10.12.2017
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
03.12.2017
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
2 : 2
25.11.2017
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эйбар
5 : 0
20.11.2017
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 2
03.11.2017
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Эспаньол
1 : 0
30.10.2017
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
2 : 0
21.10.2017
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
3 : 6
15.10.2017
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
4 : 4
01.10.2017
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
4 : 0
25.09.2017
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Реал
0 : 1
20.09.2017
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
2 : 1
16.09.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Вильярреал
3 : 1
10.09.2017
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
2 : 1
25.08.2017
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
2 : 0
20.08.2017
Бетис
Был в запасе
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