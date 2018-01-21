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    Даниэль Хименес - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Даниэль
    Фамилия Хименес
    Команда Депортиво
    Состав Основной
    Родной город Виго
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 июля 1983 (39 лет)
    Рост 182
    Вес 77
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.04.2018 1' -90' Атлетико (Мадрид) 0:0 Бетис (Севилья)
    19.04.2018 1' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
    13.04.2018 1' -90' Жирона (Жирона) 0:1 Бетис (Севилья)
    07.04.2018 1' -90' Бетис (Севилья) 2:0 Эйбар (Эйбар)
    02.04.2018 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:1 Бетис (Севилья)
    17.03.2018 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:0 Эспаньол (Барселона)
    12.03.2018 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:3 Бетис (Севилья)
    03.02.2018 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:1 Вильярреал (Вильярреал)
    29.01.2018 Был в запасе Сельта (Виго) 3:2 Бетис (Севилья)
    21.01.2018 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:5 Барселона (Барселона)
    15.01.2018 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:2 Леганес (Леганес)
    06.01.2018 Был в запасе Севилья (Севилья) 3:5 Бетис (Севилья)
    22.12.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:2 Атлетик (Бильбао)
    18.12.2017 Был в запасе Малага (Малага) 0:2 Бетис (Севилья)
    10.12.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    03.12.2017 Был в запасе Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) 1:0 Бетис (Севилья)
    25.11.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:2 Жирона (Жирона)
    20.11.2017 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 5:0 Бетис (Севилья)
    03.11.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:2 Хетафе (Хетафе)
    30.10.2017 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:0 Бетис (Севилья)
    21.10.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    15.10.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:6 Валенсия (Валенсия)
    01.10.2017 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 4:4 Бетис (Севилья)
    25.09.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 4:0 Леванте (Валенсия)
    20.09.2017 Был в запасе Реал (Мадрид) 0:1 Бетис (Севилья)
    16.09.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    10.09.2017 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 3:1 Бетис (Севилья)
    25.08.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:1 Сельта (Виго)
    20.08.2017 Был в запасе Барселона (Барселона) 2:0 Бетис (Севилья)
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