Даниэль Хименес - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Хименес
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виго
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Хименес
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виго
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.04.2018
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|19.04.2018
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|13.04.2018
|1' -90'
|Жирона (Жирона)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|07.04.2018
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Эйбар (Эйбар)
|02.04.2018
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|17.03.2018
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:0
|Эспаньол (Барселона)
|12.03.2018
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:3
|Бетис (Севилья)
|03.02.2018
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|29.01.2018
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|3:2
|Бетис (Севилья)
|21.01.2018
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:5
|Барселона (Барселона)
|15.01.2018
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:2
|Леганес (Леганес)
|06.01.2018
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|3:5
|Бетис (Севилья)
|22.12.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Атлетик (Бильбао)
|18.12.2017
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|10.12.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|03.12.2017
|Был в запасе
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|25.11.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:2
|Жирона (Жирона)
|20.11.2017
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|5:0
|Бетис (Севилья)
|03.11.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:2
|Хетафе (Хетафе)
|30.10.2017
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|15.10.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:6
|Валенсия (Валенсия)
|01.10.2017
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|4:4
|Бетис (Севилья)
|25.09.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|4:0
|Леванте (Валенсия)
|20.09.2017
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|10.09.2017
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|3:1
|Бетис (Севилья)
|25.08.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Сельта (Виго)
|20.08.2017
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|2:0
|Бетис (Севилья)