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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Бетис
Жирона - Бетис: обзор матча 13 апреля 2018
Жирона
13.04.2018, пятница, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
0 : 1
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Бетис
Желтая карточка
Хуанпе
90'
+5
Желтая карточка
Адай
90'
+4
Желтая карточка
Порту
90'
+3
90'
Желтая карточка
Х. Гарсия
Желтая карточка
А. Гранель
86'
Желтая карточка
М. Муниеса
80'
49'
Желтая карточка
А. Манди
48'
Желтая карточка
А. Гуардадо
42'
Желтая карточка
М. Бартра
Желтая карточка
П. Маффео
14'
Желтая карточка
Х. Рамальо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
11
Адай
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
Бетис
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
3-3-1-2-1
37
Буну
22
Рамальо
6
Хуанпе
20
Эспиноcа
22
Мохика
8
Понс
24
Маффео
6
Гранель
10
Гарсия
10
Порту
7
Стуани
3-3-1-1
1
Хименес
19
Барраган
5
Бартра
2
Манди
18
Гуардадо
8
Руис
6
Хави Гарсия
17
Хоакин
11
Леон
Остались в запасе
Жирона
Бетис
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
11
Адай
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
Главный тренер
Кике Альварес
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
11
Адай
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
Остались в запасе
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Жирона - Бетис
7
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
5
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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