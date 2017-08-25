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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Сельта
Бетис - Сельта: обзор матча 25 августа 2017
Бетис
25.08.2017, пятница, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
31'
С. Леон
77'
З. Феддаль
10'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Сельта
90'
+5
Желтая карточка
Н. Радойя
Желтая карточка
А. Манди
84'
Замена
Х. Нарваэс
️️️️
Хоакин
84'
80'
Замена
С. Лоботка
️️️️
М. Гомес
Замена
А. Санабрия
️️️️
С. Леон
80'
ГОЛ! 2:1!
З. Феддаль
Пас отдал
А. Гуардадо
77'
75'
Замена
Г. Кабрал
️️️️
Ф. Ронкалья
68'
Желтая карточка
Х. Санчес
Замена
К. Тельо
️️️️
Франсис
66'
65'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Д. Васс
Желтая карточка
З. Феддаль
64'
ГОЛ! 1:1!
С. Леон
Пас отдал
А. Гуардадо
31'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
Д. Васс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
27
Франсис
ЦП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
4-1-3-1-1
1
Адан
2
Манди
3
Феддаль
22
Дурмиси
19
Барраган
6
Хави Гарсия
6
Камараса
18
Гуардадо
27
Франсис
17
Хоакин
11
Леон
3-2-3-2
1
Альварес
14
Ронкалья
22
Радойя
21
Гомес
22
Мальо
17
Кастро
10
Васс
77
Систо
19
Санчес
9
Гомес
10
Аспас
27
Франсис
37
Тельо
37
Тельо
27
Франсис
17
Хоакин
12
Нарваэс
12
Нарваэс
17
Хоакин
11
Леон
19
Санабрия
19
Санабрия
11
Леон
14
Ронкалья
22
Кабрал
22
Кабрал
14
Ронкалья
10
Васс
19
Эрнандес
19
Эрнандес
10
Васс
9
Гомес
68
Лоботка
68
Лоботка
9
Гомес
Остались в запасе
Бетис
Сельта
1
Даниэль Хименес
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
10
Брайс Мендес
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
Статистика матча Бетис - Сельта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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