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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Атлетик
Бетис - Атлетик: обзор матча 22 декабря 2017
Бетис
22.12.2017, пятница, 21:30
Испания. Примера, 17 тур
0 : 2
Завершен
Атлетик
36'
Р. Гарсия (П)
85'
З. Феддаль (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Атлетик
85'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
З. Феддаль
Желтая карточка
Хоакин
79'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Гарсия
Красная карточка
Ж. Амат
34'
17'
Желтая карточка
Э. Саборит
15'
Желтая карточка
У. Нуньес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
10
Рияд Будебуз
АП
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Адан
3
Феддаль
22
Дурмиси
5
Амат
2
Манди
19
Барраган
8
Руис
6
Камараса
37
Тельо
17
Хоакин
11
Леон
3-2-3-2
1
Эррерин
14
Нуньес
14
Ляпорт
4
Саборит
15
Леке
18
де Маркос
14
Сусаета
8
Итурраспе
17
Рико
14
Гарсия
9
Уильямс
Остались в запасе
Бетис
Атлетик
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
10
Рияд Будебуз
АП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
10
Рияд Будебуз
АП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Бетис - Атлетик
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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