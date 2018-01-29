Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Бетис
Сельта - Бетис: обзор матча 29 января 2018
Сельта
29.01.2018, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
3 : 2
Завершен
Бетис
12'
Я. Аспас
57'
М. Гомес
79'
Я. Аспас
71'
С. Леон
90+1'
А. Гуардадо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Бетис
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Гуардадо
ГОЛ! 3:1!
Я. Аспас
Пас отдал
Б. Мендес
79'
71'
ГОЛ! 2:1!
С. Леон
Пас отдал
Р. Дурмиси
68'
Желтая карточка
З. Феддаль
65'
Желтая карточка
А. Барраган
59'
Желтая карточка
Ф. Руис
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
Пас отдал
Х. Кастро
57'
Желтая карточка
Д. Васс
46'
45'
Желтая карточка
Хоакин
15'
Желтая карточка
Х. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
Пас отдал
Н. Радойя
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
27
Франсис
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
24
Рубен Кастро
ЦФ
3-2-3-2
36
Бланко
22
Мальо
22
Радойя
21
Гомес
17
Кастро
14
Ронкалья
10
Васс
77
Систо
68
Лоботка
9
Гомес
10
Аспас
4-3-2-1
1
Адан
19
Барраган
22
Дурмиси
2
Манди
3
Феддаль
18
Гуардадо
6
Хави Гарсия
8
Руис
17
Хоакин
37
Тельо
11
Леон
Остались в запасе
Сельта
Бетис
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
1
Даниэль Хименес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
27
Франсис
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
27
Франсис
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Сельта - Бетис
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Новости команд
Все
Сельта
Бетис
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:35
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:35
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+