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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Бетис
Барселона - Бетис: обзор матча 20 августа 2017
Барселона
20.08.2017, воскресенье, 21:15
Испания. Примера, 1 тур
2 : 0
Завершен
Бетис
36'
А. Тошка (АГ)
39'
С. Роберто
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Бетис
Желтая карточка
Л. Динь
90'
+2
Замена
Л. Динь
️️️️
Ж. Альба
87'
Замена
Д. Суарес
️️️️
П. Алькасер
82'
78'
Замена
Ф. Руис
️️️️
В. Камараса
77'
Травма
В. Камараса
72'
Замена
Франсис
️️️️
М. Науэль
Замена
А. Видаль
️️️️
Ж. Деулофеу
72'
68'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Х. Нарваэс
63'
Желтая карточка
М. Науэль
Желтая карточка
Ж. Альба
51'
ГОЛ! 2:0!
С. Роберто
Пас отдал
Ж. Деулофеу
39'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Тошка
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
6
Виктор Камараса
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
27
Франсис
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
18
Альба
14
Умтити
14
Маскерано
27
Семеду
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
10
Месси
10
Деулофеу
9
Алькасер
4-1-1-2-2
1
Адан
19
Барраган
3
Феддаль
2
Манди
14
Тошка
6
Камараса
18
Гуардадо
17
Хоакин
77
Науэль
12
Нарваэс
11
Леон
18
Альба
12
Динь
12
Динь
18
Альба
10
Деулофеу
22
Видаль
22
Видаль
10
Деулофеу
9
Алькасер
4
Суарес
4
Суарес
9
Алькасер
12
Нарваэс
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
12
Нарваэс
6
Камараса
8
Руис
8
Руис
6
Камараса
77
Науэль
27
Франсис
27
Франсис
77
Науэль
Остались в запасе
Барселона
Бетис
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Барселона - Бетис
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Хесус Трухильо Суарес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Камп Ноу
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