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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Эспаньол
Бетис - Эспаньол: обзор матча 17 марта 2018
Бетис
17.03.2018, суббота, 22:45
Испания. Примера, 29 тур
3 : 0
Завершен
Эспаньол
56'
Р. Будебуз
69'
Франсис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Эспаньол
90'
+3
Желтая карточка
С. Гарсия
89'
Желтая карточка
Ж. Морено
Желтая карточка
Франсис
81'
ГОЛ! 2:0!
Франсис
Пас отдал
Ф. Руис
69'
ГОЛ! 1:0!
Р. Будебуз
Пас отдал
А. Гуардадо
56'
36'
Желтая карточка
В. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
27
Франсис
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
15
Карлос Санчес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Эспаньол
20
Серхио Санчес
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
3-4-1
1
Адан
2
Манди
5
Бартра
5
Амат
27
Франсис
8
Руис
6
Хави Гарсия
18
Гуардадо
10
Будебуз
3-1-3-1-2
13
Лопес
22
Наварро
6
Дуарте
24
Мартин
5
Лопес
15
Санчес
23
Гранеро
4
Санчес
10
Пьятти
12
Баптистао
7
Морено
Остались в запасе
Бетис
Эспаньол
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
21
Марк Рока
ОП
20
Серхио Санчес
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
20
Серхио Санчес
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Бетис - Эспаньол
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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