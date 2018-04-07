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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Эйбар
Бетис - Эйбар: обзор матча 07 апреля 2018
Бетис
07.04.2018, суббота, 19:30
Испания. Примера, 31 тур
2 : 0
Завершен
Эйбар
21'
С. Леон
50'
А. Арбилья (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Эйбар
Желтая карточка
Ж. Амат
90'
+2
Желтая карточка
А. Манди
79'
69'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
56'
Желтая карточка
Д. Гарсия
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Арбилья
50'
ГОЛ! 1:0!
С. Леон
Пас отдал
А. Барраган
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Бетис
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
17
Хоакин
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
32
Иманоль Исаса
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
4-2-2-1
1
Хименес
2
Манди
5
Бартра
5
Амат
19
Барраган
18
Гуардадо
8
Руис
37
Тельо
10
Будебуз
11
Леон
4-3-2-1
13
Дмитрович
7
Пенья
4
Рамис
23
Арбилья
3
Анхель
8
Эскаланте
14
Дани Гарсия
19
Хордан
14
Леон
14
Орельяна
19
Кике
Остались в запасе
Бетис
Эйбар
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
17
Хоакин
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
14
Иван Альехо
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
32
Иманоль Исаса
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
17
Хоакин
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Остались в запасе
14
Иван Альехо
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
32
Иманоль Исаса
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Бетис - Эйбар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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