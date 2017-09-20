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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Бетис
Реал - Бетис: обзор матча 20 сентября 2017
Реал
20.09.2017, среда, 23:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 1
Завершен
Бетис
90+4'
А. Санабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Бетис
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
А. Санабрия
58'
Желтая карточка
З. Феддаль
38'
Желтая карточка
А. Манди
36'
Желтая карточка
К. Тельо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
18
Гарет Бэйл
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
27
Франсис
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Навас
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
18
Бэйл
8
Кроос
14
Модрич
22
Иско
7
Роналду
4-4-1-1
1
Адан
19
Барраган
2
Манди
3
Феддаль
22
Дурмиси
6
Камараса
8
Руис
27
Франсис
6
Хави Гарсия
37
Тельо
19
Санабрия
Остались в запасе
Реал
Бетис
14
Маркос Льоренте
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Даниэль Хименес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Реал - Бетис
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
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