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Хуан Бернат - новости
Эйбар
1 марта 1993 (33)
#24 | Защитник
172 см | 67 кг
Испания
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Фото
«Бенфика» арендовала защитника «ПСЖ»
2023.09.02 10:21
В «ПСЖ» не рассчитывают на Неймара, Верратти и еще троих игроков
2023.08.10 11:23
1
«ПСЖ» готов летом отпустить семь футболистов
2023.04.17 12:12
«ПСЖ» поставил ультиматум восьми игрокам
2023.04.06 11:23
3
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 – все из «ПСЖ»
2023.03.30 08:29
1
«ПСЖ» выставит на трансфер пять футболистов
2023.03.13 17:33
1
Лига 1. Гол Мбаппе с пенальти на 87-й минуте принес «ПСЖ» победу над «Анжером», Бернат сыграл впервые за год
2021.10.15 23:51
1
Фото
«ПСЖ» продлил контракт с Бернатом
2021.03.16 21:49
«Барселона» интересуется Бернатом
2021.01.25 21:44
Облак, Забитцер, Бернат и Иличич – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
2020.03.12 07:52
1
Фото
Облак и Бернат – лучшие игроки матчей среды в ЛЧ
2020.03.12 06:54
Тухель: «Почти уверены, что Бернат, Маркиньос и Менье не сыграют с «Монако»
2020.01.14 16:55
Фото
Семь игроков «ПСЖ» включены в символическую сборную первой части сезона в Лиге 1
2020.01.07 20:25
Фото
Бензема, Манолас и два игрока «Брюггге» вошли в команду недели Лиги чемпионов
2018.11.08 15:40
1
Хенесс: «Бавария» продала Берната из-за его ошибки в матче с «Севильей»
2018.10.19 17:54
4
Фото
Бернат перешел из «Баварии» в «ПСЖ»
2018.08.31 21:03
«ПСЖ» договорился с «Баварией» о переходе Берната
2018.08.28 23:40
2
«Атлетико» рассчитывает приобрести у «Баварии» Берната
2018.04.10 18:29
«Ювентус» может заменить Сандро защитником «Баварии» Бернатом
2018.04.06 13:20
3
Защитник «Баварии» Бернат может перейти в «Эвертон»
2018.01.19 08:56
1
«Бавария» подтвердила сотрясение мозга у Хамеса, Бернат травмировал бедро
2017.11.26 17:13
2
Защитник «Баварии» Бернат восстановился от травмы
2017.10.27 00:40
Защитник «Баварии» Бернат может пропустить два месяца
2017.07.23 16:15
«Манчестер Сити» может приобрести у «Баварии» Берната
2017.02.04 21:24
1
Бернат хочет вернуться в сборную Испании
2017.01.01 11:45
Лига чемпионов. «Ростов» одержал историческую победу над «Баварией»
2016.11.23 21:55
191
Видео
Гол Нобоа принес «Ростову» победу над «Баварией»
2016.11.23 21:42
20
Гвардиола хочет видеть Берната в «Манчестер Сити»
2016.10.25 07:39
3
Бернат: «Атлетико» – агрессивная команда, которой судьи слишком много позволяют»
2016.04.25 19:07
«Бавария» потеряла Боатенга на длительное время
2016.01.23 21:00
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В «Галатасарае» Батракова приняли решение по главному тренеру
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20:08
3
Черданцев назвал команду РПЛ, которая превзошла его ожидания
19:58
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«Атлетико» ответил на перформанс Моуринью
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Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
18:56
Черданцев – о самом дорогом летнем новичке «Спартака»: «Объективно разочаровывает»
18:41
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Мостовой отказал «Родине»: «Пойду в топ-клубы»
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