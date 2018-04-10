«Атлетико» рассчитывает приобрести у «Баварии» Берната

«Атлетико» хочет приобрести левого защитника «Баварии» Хуана Берната.

Главный тренер мадридской команды Диего Симеоне хочет и иметь альтернативу Филипе Луису на позиции и, как сообщается, рассматривает 25-летнего испанца как идеальный вариант.

Контракт Берната с мюнхенцами истекает летом 2019 года и «матрасники» надеются, что им удастся заполучить футболиста за разумные деньги.

В нынешнем сезоне защитник принял участие всего в девяти матчах «Баварии», отметившись одной голевой передачей.