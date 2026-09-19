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Испания. Сегунда
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Эйбар
Хуан Бернат
Статистика
€ 500 тыс
Хуан Бернат - статистика
Эйбар
1 марта 1993 (33)
#24 | Защитник
172 см | 67 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 2
19.09.2026
Эйбар
1' - 46'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эйбар
3 : 0
06.09.2026
Гранада
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
ФК Андорра
0 : 1
30.08.2026
Эйбар
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Эйбар
1 : 0
23.08.2026
Вальядолид
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
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Лига Европы 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Чемпионат Европы U-19 2012
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйбар
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 2
19.09.2026
Эйбар
1' - 46'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эйбар
3 : 0
06.09.2026
Гранада
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
ФК Андорра
0 : 1
30.08.2026
Эйбар
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Эйбар
1 : 0
23.08.2026
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Эйбар
1 : 3
16.08.2026
Тенерифе
1' - 81'
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