Гол Нобоа принес «Ростову» победу над «Баварией»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Баварией» открыт счет. Вперед вышла мюнхенская команда. Гол на 35-й минуте встречи забил Дуглас Коста. Под занавес первого тайма Сердар Азмун сравнял счет. На 49-й минуте матча нападающий российской команды Дмитрий Полоз с 11-метровой отметки вывел ростовчан вперед. На 52-й минуте матча Хуан Бернат установил равенство. На 66-й минуте Кристиан Нобоа отметился точным ударом со штрафного.

0:1 – Коста, 35

1:1 – Азмун, 44

2:1 – Полоз, 49 (с пенальти)

2:2 – Бернат, 52

3:2 – Нобоа, 66