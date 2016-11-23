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Гол Нобоа принес «Ростову» победу над «Баварией»

23 ноября 2016, 21:42
20

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Баварией» открыт счет. Вперед вышла мюнхенская команда. Гол на 35-й минуте встречи забил Дуглас Коста. Под занавес первого тайма Сердар Азмун сравнял счет. На 49-й минуте матча нападающий российской команды Дмитрий Полоз с 11-метровой отметки вывел ростовчан вперед. На 52-й минуте матча Хуан Бернат установил равенство. На 66-й минуте Кристиан Нобоа отметился точным ударом со штрафного.

0:1 – Коста, 35

1:1 – Азмун, 44

2:1 – Полоз, 49 (с пенальти)

2:2 – Бернат, 52

3:2 – Нобоа, 66

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ростов Бавария Нобоа Кристиан Полоз Дмитрий Коста Дуглас Бернат Хуан Азмун Сердар
Комментарии (20)
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Gullit 76
1479923818
Бавария сильнее но и Ростов хорошо смотрится.Полоз забьёт.Азмун ещё и отдаст.
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Gullit 76
1479924711
Класс как бы не закончилось - молодцы!.Слуцкий плачет.
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Вомбат
1479926170
До чего же приятно, что я облажался со своим прогнозом 1:3. Даже если Ростов проиграет 3:4 это будет неплохо, но и выиграть у Баварии сегодня РЕАЛЬНО.
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a-rakhmatov
1479926929
Браво Ростов!!!
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a-rakhmatov
1479927460
Великий матч)))
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KARAT777
1479927524
Круто,супер, здорово, молодцы я думаю можно продолжать и продолжать, такое сейчас чувство что это был финал ЛЧ.
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VVM1964
1479927664
РОССИЯ !!! РОССИЯ !!! РОССИЯ !!! ВСЕХ С ПОБЕДОЙ !!! РОСТОВ - МОЛОДЧИНЫ !!! 3 ГОЛА В ВОРОТА БАВАРИИ ОЧЕНЬ ДОРОГОГО СТОЯТ .
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romario605
1479928789
Огромное спасибо, ради таких матчей понимаешь, невозможное возможно, поверил в чудо. Команда - в большом смысле этого слова, супер поддержка, классный тренер - просто мужики!!!!!!!!!
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lekseij2007
1479930842
Курбан выиграл Бавария и Барселону. Надо брать МЮ и Реал.
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спартач 23рус
1479949146
я матч не смотрел (по работе) сейчас открыл бомбордир и окуел .Ростов браво!!!
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