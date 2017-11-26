«Бавария» подтвердила сотрясение мозга у Хамеса, Бернат травмировал бедро

«Бавария» в матче 13-го тура чемпионата Германии уступила гладбахской «Боруссии» со счетом 1:2.

Игроки мюнхенского клуба Хамес Родригес и Хуан Бернат были заменены из-за повреждений.

Пресс-служба «Баварии» сообщила о сотрясении мозга у колумбийского хавбека. 26-летний игрок сборной Колумбии будет находиться под вниманием врачей в течение нескольких дней, после чего станут известны сроки его восстановления.

24-летний Бернат выбыл на малый срок из-за повреждения мышцы бедра.

Ранее главный тренер лидеров Бундеслиги Юпп Хайнкесс сказал, что в перерыве Хамес не знал счета матча.