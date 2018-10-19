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    Какой вы футболист?

    Хенесс: «Бавария» продала Берната из-за его ошибки в матче с «Севильей»

    Президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал о причинах, по которым клуб продал защитника Хуана Берната в «ПСЖ» этим летом. По словам руководителя, результативная ошибка испанца в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов прошлого сезона с «Севильей» (2:1) чуть не стоила мюнхенцам вылета из турнира.

    «Вы продолжаете спрашивать, почему мы продали Берната, будто от него зависит благополучие «Баварии».

    Когда мы играли в Севилье, он почти в одиночку выбил нас из Лиги чемпионов. В тот день мы решили, что хотим с ним расстаться», – сказал Хенесс.

    Бернат выступал за «Баварию» с 2014 по 2018 год.

    Источник: BuliNews

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    19.10.2018 17:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +67523

      portero 20 октября 2018, 07:15

      это как и Глушакова за лайк, ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ В ПОЛНУЮ ЧАШУ

      2
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 19 октября 2018, 18:22

      Вот это доверие клуба, вот это поддержка, красавчики..

      2
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > AHTUNGBOL 19 октября 2018, 18:39

      Я думаю, там дело не только в этом было. Скорее всего, он много и разнообразно косячил, а та ошибка просто последняя капля. Я сомневаюсь, что с хорошим защитником за одну ошибку расправятся просто так.

      0
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder > Torvald64 19 октября 2018, 21:43

      Вот этот рэпер боатенг следующий

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