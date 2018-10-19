Хенесс: «Бавария» продала Берната из-за его ошибки в матче с «Севильей»

Президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал о причинах, по которым клуб продал защитника Хуана Берната в «ПСЖ» этим летом. По словам руководителя, результативная ошибка испанца в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов прошлого сезона с «Севильей» (2:1) чуть не стоила мюнхенцам вылета из турнира.

«Вы продолжаете спрашивать, почему мы продали Берната, будто от него зависит благополучие «Баварии».

Когда мы играли в Севилье, он почти в одиночку выбил нас из Лиги чемпионов. В тот день мы решили, что хотим с ним расстаться», – сказал Хенесс.

Бернат выступал за «Баварию» с 2014 по 2018 год.