Защитник «Баварии» Бернат может перейти в «Эвертон»

«Эвертон» ищет усиления своей защитной линии. Этому может поспособствовать трансфер защитника «Баварии» Хуана Берната.

Риск заключается в том, что 24-летний испанец крайне подвержен травмам. В текущем сезоне по этой причине он принял участие лишь в двух матчах в 18 турах Бундеслиги, выйдя на поле в основном составе. Голами и результативными передачами в них он не смог отметиться.

Бернат имеет действующий контракт мюнхенцами, который рассчитан до лета 2019 года.