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    Защитник «Баварии» Бернат может перейти в «Эвертон»

    «Эвертон» ищет усиления своей защитной линии. Этому может поспособствовать трансфер защитника «Баварии» Хуана Берната.

    Риск заключается в том, что 24-летний испанец крайне подвержен травмам. В текущем сезоне по этой причине он принял участие лишь в двух матчах в 18 турах Бундеслиги, выйдя на поле в основном составе. Голами и результативными передачами в них он не смог отметиться.

    Бернат имеет действующий контракт мюнхенцами, который рассчитан до лета 2019 года.

    Источник: Liverpool Echo

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    19.01.2018 08:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 января 2018, 12:46

      И травмам подвержен, и в схему Юппа Хайнкеса он не вписывается.

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