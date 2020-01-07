Семь игроков «ПСЖ» включены в символическую сборную первой части сезона в Лиге 1

Пресс-служба французской Лиги 1 опубликовала символическую сборную турнира по итогам первой части сезона.
В состав команды включены семь игроков из «ПСЖ», а также по одному из «Марселя», «Монако», «Ниццы» и «Ренна».
Вратарь: Навас («ПСЖ»);
Защитники: Аталь («Ницца»), Силва, Маркиньос, Бернат (все – «ПСЖ»);
Полузащитники: Ди Мария («ПСЖ»), Камавинга («Ренн»), Пайет («Марсель»);
Нападающие: Мбаппе, Икарди (оба – «ПСЖ»), Бен-Йеддер («Монако»).
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Источник: Твиттер Лиги 1