Семь игроков «ПСЖ» включены в символическую сборную первой части сезона в Лиге 1

Пресс-служба французской Лиги 1 опубликовала символическую сборную турнира по итогам первой части сезона.

В состав команды включены семь игроков из «ПСЖ», а также по одному из «Марселя», «Монако», «Ниццы» и «Ренна».

Вратарь: Навас («ПСЖ»);

Защитники: Аталь («Ницца»), Силва, Маркиньос, Бернат (все – «ПСЖ»);

Полузащитники: Ди Мария («ПСЖ»), Камавинга («Ренн»), Пайет («Марсель»);

Нападающие: Мбаппе, Икарди (оба – «ПСЖ»), Бен-Йеддер («Монако»).