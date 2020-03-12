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    Облак и Бернат – лучшие игроки матчей среды в ЛЧ

    УЕФА назвала лучших игроков матчей среды в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Атлетико» в гостях переиграл «Ливерпуль» со счетом 3:2, MVP встречи признан вратарь мадридцев Ян Облак.

    «ПСЖ» дома победил дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0, лучшим игроком поединка стал защитник парижан Хуан Бернат.

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    12.03.2020 06:54
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