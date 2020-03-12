Облак и Бернат – лучшие игроки матчей среды в ЛЧ

УЕФА назвала лучших игроков матчей среды в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Атлетико» в гостях переиграл «Ливерпуль» со счетом 3:2, MVP встречи признан вратарь мадридцев Ян Облак.
«ПСЖ» дома победил дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0, лучшим игроком поединка стал защитник парижан Хуан Бернат.
Ян Облак!Лучший игрок матча «Ливерпуль» – «Атлетико». Кто-то сомневался?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/fv5lYpyuox— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 11, 2020
Хуан Бернат признан Лучшим игроком матча «ПСЖ» – «Боруссия» #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/fs8fEE5i9z— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 11, 2020