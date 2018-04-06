«Ювентус» может заменить Сандро защитником «Баварии» Бернатом

«Ювентус» продаст левого защитника Алекса Сандро этим летом. Туринский клуб надеется получить за бразильца, на которого претендуют клубы из АПЛ и «ПСЖ», 60 миллионов евро.

В качестве замены «бьянконери» рассчитывают приобрести у «Баварии» Хуана Берната. Считается, что испанец имеет сходные характеристики с Сандро, а также способен сыграть на большем количестве позиций.

Также ожидается, что по завершении сезона «старую синьору» покинет левый полузащитник Квадво Асамоа. Его заменит Леонардо Спинаццола, выступающий ныне на правах аренды за «Аталанту».