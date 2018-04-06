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    «Ювентус» может заменить Сандро защитником «Баварии» Бернатом

    «Ювентус» продаст левого защитника Алекса Сандро этим летом. Туринский клуб надеется получить за бразильца, на которого претендуют клубы из АПЛ и «ПСЖ», 60 миллионов евро.

    В качестве замены «бьянконери» рассчитывают приобрести у «Баварии» Хуана Берната. Считается, что испанец имеет сходные характеристики с Сандро, а также способен сыграть на большем количестве позиций.

    Также ожидается, что по завершении сезона «старую синьору» покинет левый полузащитник Квадво Асамоа. Его заменит Леонардо Спинаццола, выступающий ныне на правах аренды за «Аталанту».

    Источник: Football Italia

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    06.04.2018 13:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 апреля 2018, 10:10

      Что за день то такой. На кой болт собирать второсортных (в лучшем случае) ????!??!??! В Италии конечно хватит, а в ЛЧ, все видно стало сразу!

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 6 апреля 2018, 14:51

      Очень хорошо было бы для Баварии. Лучше бы Фридлю шанс давали в качестве подмены Алабе.

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 апреля 2018, 13:34

      Хуана пусть забирают, самое слабое звено в Баварии. Наследие, понимаешь, Гвардиолы))

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