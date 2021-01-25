«Барселона» интересуется Бернатом

Левый защитник «ПСЖ» Хуан Бернат может продолжить карьеру в «Барселоне».
По информации Mundo Deportivo, в каталонском клубе видят в 27-летнем футболисте дублера для Жорди Альбы.
У «Барсы» есть шанс заполучить фулбека бесплатно, поскольку его контракт с парижанами истекает летом.
- Рыночная стоимость Берната – 16 миллионов евро.
- Сейчас он восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена.
- За «ПСЖ» испанец выступает с августа 2018 года, забил шесть голов и сделал десять ассистов в 76 матчах.
Источник: Mundo Deportivo