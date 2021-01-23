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    «Барселона» интересуется Бернатом

    Левый защитник «ПСЖ» Хуан Бернат может продолжить карьеру в «Барселоне».

    По информации Mundo Deportivo, в каталонском клубе видят в 27-летнем футболисте дублера для Жорди Альбы.

    У «Барсы» есть шанс заполучить фулбека бесплатно, поскольку его контракт с парижанами истекает летом.

    • Рыночная стоимость Берната – 16 миллионов евро.
    • Сейчас он восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена.
    • За «ПСЖ» испанец выступает с августа 2018 года, забил шесть голов и сделал десять ассистов в 76 матчах.

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    Источник: Mundo Deportivo

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