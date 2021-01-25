«Барселона» интересуется Бернатом

Левый защитник «ПСЖ» Хуан Бернат может продолжить карьеру в «Барселоне».

По информации Mundo Deportivo, в каталонском клубе видят в 27-летнем футболисте дублера для Жорди Альбы.

У «Барсы» есть шанс заполучить фулбека бесплатно, поскольку его контракт с парижанами истекает летом.