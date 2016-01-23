«Бавария» потеряла Боатенга на длительное время

Защитник «Баварии» Джером Боатенг выбыл из строя на продолжительный срок. Причиной послужила мышечная травма, которую игрок получил в поединке 18-го тура Бундеслиги против «Гамбурга» (2:1). Футболист сегодня прошел медицинское обследование, которое показало серьезность повреждения.

В то же время, защитник мюнхенцев Хуан Бернат возобновил тренировки в общей группе и готов в самое ближайшее время выйти на поле. Напомним, что испанец оставался вне игры с октября прошлого года.