|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь (мол)
|29
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2014
|40' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|02.05.2014
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|26.04.2014
|1' -53'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|3:1
|Томь (мол) (Томск)
|18.04.2014
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|11.04.2014
|1' -46'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|03.04.2014
|1' -46'
|Академия Кубань (Краснодар)
|2:2
|Томь (мол) (Томск)
|29.03.2014
|63' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:3
|Динамо (мол) (Москва)
|16.03.2014
|1' -46'
|Томь (мол) (Томск)
|3:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|08.03.2014
|1' -70'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Томь (мол) (Томск)
|07.12.2013
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:3
|Томь (мол) (Томск)
|01.12.2013
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:0
|Томь (мол) (Томск)
|22.11.2013
|59' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|3:1
|Рубин (мол) (Казань)
|08.11.2013
|1' -88'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|01.11.2013
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|5:1
|Томь (мол) (Томск)
|31'
|25.10.2013
|1' -68'
|Томь (мол) (Томск)
|3:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|18.10.2013
|1' -73'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Томь (мол) (Томск)
|05.10.2013
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|17'
|29.09.2013
|1' -72'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:0
|Томь (мол) (Томск)
|21.09.2013
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Томь (мол) (Томск)
|14.09.2013
|1' -58'
|Томь (мол) (Томск)
|0:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|31.08.2013
|1' -77'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:2
|Томь (мол) (Томск)
|23.08.2013
|55' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|17.08.2013
|1' -75'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|5:1
|Томь (мол) (Томск)
|02.08.2013
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|26.07.2013
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Томь (мол) (Томск)
|19.07.2013
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:2
|Академия Кубань (Краснодар)
|15.07.2013
|1' -72'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Томь (мол) (Томск)