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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Томь (мол)
Урал (мол) - Томь (мол): обзор матча 26 апреля 2014
Урал (мол)
26.04.2014, суббота, 09:10
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
3 : 1
Завершен
Томь (мол)
10'
Э. Гулиев
27'
М. Филиппов
52'
А. Соболев
63'
Д. Сасин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Томь (мол)
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
А. Кашкаров
86'
Замена
Р. Маркелов
️️️️
Э. Гулиев
79'
75'
Замена
Д. Надирашвили
️️️️
А. Дырдин
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
М. Филиппов
73'
71'
Замена
А. Линкин
️️️️
А. Макурин
63'
ГОЛ! 3:1!
Д. Сасин
62'
Замена
И. Крицкий
️️️️
П. Кудряшов
Замена
Л. Гвалия
️️️️
Д. Давлетшин
59'
57'
Замена
М. Гайдамак
️️️️
В. Кисенков
53'
Замена
В. Гусев
️️️️
А. Москов
ГОЛ! 3:0!
А. Соболев
52'
46'
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
В. Пашкевич
Замена
А. Соболев
️️️️
Н. Дурандин
46'
ГОЛ! 2:0!
М. Филиппов
27'
25'
Желтая карточка
А. Макурин
ГОЛ! 1:0!
Э. Гулиев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
23
Артем Вакурин
ЦЗ
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
94
Александр Кашкаров
ЦП
31
Никита Тихонов
ЦП
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
81
Никита Дурандин
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Томь (мол)
71
Михаил Дюжиков
ВР
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
54
Александр Букачев
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
48
Владимир Пашкевич
ЦП
73
Андрей Дырдин
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Урал (мол)
44
Иван Клюев
ВР
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
36
Роман Маркелов
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
7
Лаша Гвалия
ЦП
52
Роман Шалин
ЦФ
0
Александр Соболев
ЦФ
Томь (мол)
51
Юрий Алипов
ВР
74
Давид Надирашвили
ЦП
68
Иван Крицкий
ЦП
18
Михаил Гайдамак
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
0
Александр Линкин
ЦФ
3-5-2
13
Тимофеев
23
Вакурин
38
Омарбеков
4
Чернов
42
Филиппов
95
Давлетшин
94
Кашкаров
31
Тихонов
4
Сабирзянов
81
Дурандин
71
Гулиев
4-4-2
71
Дюжиков
15
Кисенков
54
Букачев
8
Омельянчук
0
Лебедев
73
Дырдин
0
Москов
21
Макурин
48
Пашкевич
29
Кудряшов
77
Сасин
94
Кашкаров
17
Валиахметов
17
Валиахметов
94
Кашкаров
71
Гулиев
36
Маркелов
36
Маркелов
71
Гулиев
81
Дурандин
0
Соболев
0
Соболев
81
Дурандин
42
Филиппов
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
42
Филиппов
95
Давлетшин
7
Гвалия
7
Гвалия
95
Давлетшин
21
Макурин
0
Линкин
0
Линкин
21
Макурин
73
Дырдин
74
Надирашвили
74
Надирашвили
73
Дырдин
29
Кудряшов
68
Крицкий
68
Крицкий
29
Кудряшов
15
Кисенков
18
Гайдамак
18
Гайдамак
15
Кисенков
0
Москов
91
Гусев
91
Гусев
0
Москов
48
Пашкевич
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
48
Пашкевич
Остались в запасе
Урал (мол)
Томь (мол)
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
52
Роман Шалин
ЦФ
44
Иван Клюев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
51
Юрий Алипов
ВР
Остались в запасе
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
52
Роман Шалин
ЦФ
44
Иван Клюев
ВР
Остались в запасе
51
Юрий Алипов
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Статистика матча Урал (мол) - Томь (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Стадион:
Манеж «Урал»
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