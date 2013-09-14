Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Анжи (мол)
Томь (мол) - Анжи (мол): обзор матча 14 сентября 2013
Томь (мол)
14.09.2013, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
0 : 2
Завершен
Анжи (мол)
48'
Ю. Удунян
71'
А. Омаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Анжи (мол)
Замена
А. Дырдин
️️️️
Р. Сабитов
84'
Замена
В. Гусев
️️️️
А. Макурин
73'
71'
ГОЛ! 0:2!
А. Омаров
Замена
И. Крицкий
️️️️
Н. Баженов
62'
60'
Замена
Г. Магомедов
️️️️
М. Мусалов
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
А. Москов
58'
Замена
Д. Сасин
️️️️
П. Кудряшов
54'
48'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Удунян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
12
Арби Межиев
ВР
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
54
Александр Букачев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
11
Султан Аксанов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
90
Артур Чистяков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
77
Азрет Омаров
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Томь (мол)
71
Михаил Дюжиков
ВР
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
74
Давид Надирашвили
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
73
Андрей Дырдин
ЦП
68
Иван Крицкий
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
52
Гасан Магомедов
ЦП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
4-5-1
12
Межиев
0
Лебедев
54
Букачев
84
Митерев
15
Кисенков
11
Аксанов
0
Москов
34
Сабитов
21
Макурин
32
Баженов
29
Кудряшов
3-2-3-1
1
Дженетов
44
Курбанов
90
Чистяков
3
Гасанов
44
Удунян
5
Мусалов
47
Джамалутдинов
77
Омаров
75
Мусалов
71
Загиров
21
Макурин
91
Гусев
91
Гусев
21
Макурин
34
Сабитов
73
Дырдин
73
Дырдин
34
Сабитов
32
Баженов
68
Крицкий
68
Крицкий
32
Баженов
0
Москов
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
0
Москов
29
Кудряшов
77
Сасин
77
Сасин
29
Кудряшов
5
Мусалов
52
Магомедов
52
Магомедов
5
Мусалов
Остались в запасе
Томь (мол)
Анжи (мол)
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
74
Давид Надирашвили
ЦП
71
Михаил Дюжиков
ВР
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
66
Ислам Сулейманов
ЦП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
74
Давид Надирашвили
ЦП
71
Михаил Дюжиков
ВР
Остались в запасе
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
66
Ислам Сулейманов
ЦП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Томь (мол) - Анжи (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Наседин
(Железнодорожный)
Стадион:
Темп
Новости команд
Все
Томь (мол)
Анжи (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+