Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Амкар (мол)
Томь (мол) - Амкар (мол): обзор матча 11 апреля 2014
Томь (мол)
11.04.2014, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
0 : 0
Завершен
Амкар (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Амкар (мол)
90'
+3
Замена
М. Рожков
️️️️
Н. Пермяков
90'
+2
Желтая карточка
В. Алейников
90'
+2
Замена
Р. Урхов
️️️️
А. Анфёров
83'
Замена
Н. Голдобин
️️️️
К. Заботин
Замена
В. Пашкевич
️️️️
Р. Салахутдинов
76'
75'
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
Д. Нийхолт
Желтая карточка
С. Аксанов
72'
Желтая карточка
В. Гусев
69'
Замена
С. Аксанов
️️️️
Д. Сасин
68'
66'
Желтая карточка
А. Придюк
Замена
В. Гусев
️️️️
Д. Никитинский
65'
Замена
В. Сорокин
️️️️
А. Москов
46'
Замена
А. Букачев
️️️️
Д. Терентьев
46'
Желтая карточка
В. Лебедев
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
71
Михаил Дюжиков
ВР
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
73
Андрей Дырдин
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Амкар (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
2
Илья Кричмар
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Януш Гол
ОП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
79
Кирилл Заботин
ЦФ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
Главный тренер
Эрик Ашурбеков
Томь (мол)
51
Юрий Алипов
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
68
Иван Крицкий
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
18
Михаил Гайдамак
ЦП
48
Владимир Пашкевич
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
0
Александр Линкин
ЦФ
Амкар (мол)
58
Иван Средняков
ВР
40
Владимир Трошев
ЦЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
95
Михаил Рожков
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
10
Роман Урхов
ПВ
3-5-2
71
Дюжиков
0
Лебедев
8
Омельянчук
43
Терентьев
0
Москов
65
Салахутдинов
21
Макурин
7
Никитинский
73
Дырдин
77
Сасин
29
Кудряшов
3-4-1-2
32
Коновалов
44
Пермяков
25
Смирнов
30
Таказов
45
Придюк
38
Алейников
5
Гол
2
Кричмар
32
Нийхолт
60
Анфёров
79
Заботин
65
Салахутдинов
48
Пашкевич
48
Пашкевич
65
Салахутдинов
77
Сасин
11
Аксанов
11
Аксанов
77
Сасин
7
Никитинский
91
Гусев
91
Гусев
7
Никитинский
43
Терентьев
54
Букачев
54
Букачев
43
Терентьев
0
Москов
15
Сорокин
15
Сорокин
0
Москов
44
Пермяков
95
Рожков
95
Рожков
44
Пермяков
79
Заботин
97
Голдобин
97
Голдобин
79
Заботин
60
Анфёров
10
Урхов
10
Урхов
60
Анфёров
32
Нийхолт
7
Тюкалов
7
Тюкалов
32
Нийхолт
Остались в запасе
Томь (мол)
Амкар (мол)
68
Иван Крицкий
ЦП
0
Александр Линкин
ЦФ
74
Давид Надирашвили
ЦП
18
Михаил Гайдамак
ЦП
51
Юрий Алипов
ВР
40
Владимир Трошев
ЦЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
58
Иван Средняков
ВР
Главный тренер
Эрик Ашурбеков
Остались в запасе
68
Иван Крицкий
ЦП
0
Александр Линкин
ЦФ
74
Давид Надирашвили
ЦП
18
Михаил Гайдамак
ЦП
51
Юрий Алипов
ВР
Остались в запасе
40
Владимир Трошев
ЦЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
58
Иван Средняков
ВР
Главный тренер
Эрик Ашурбеков
Статистика матча Томь (мол) - Амкар (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Казанцев
(Горно-Алтайск)
Стадион:
ЦДСО "Томь"
Новости команд
Все
Томь (мол)
Амкар (мол)
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+