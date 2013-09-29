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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Томь (мол)
Локомотив (мол) - Томь (мол): обзор матча 29 сентября 2013
Локомотив (мол)
29.09.2013, воскресенье, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
4 : 0
Завершен
Томь (мол)
10'
А. Чуканов
30'
Н. Абилаев
33'
А. Ломакин
81'
А. Миранчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Томь (мол)
Замена
С. Масимов
️️️️
А. Корян
84'
Замена
Д. Чалов
️️️️
А. Серасхов
82'
ГОЛ! 4:0!
А. Миранчук
81'
Замена
Д. Барышников
️️️️
А. Иванов
80'
Пенальти не реализован!
А. Корян
78'
Замена
А. Турик
️️️️
А. Ломакин
74'
72'
Замена
И. Крицкий
️️️️
А. Москов
71'
Желтая карточка
А. Букачев
70'
Замена
Д. Сасин
️️️️
П. Кудряшов
67'
Замена
М. Гайдамак
️️️️
А. Дырдин
Замена
К. Муллин
️️️️
Н. Абилаев
57'
48'
Желтая карточка
П. Кудряшов
Замена
Ю. Костриков
️️️️
М. Лобанцев
46'
ГОЛ! 3:0!
А. Ломакин
33'
ГОЛ! 2:0!
Н. Абилаев
30'
29'
Желтая карточка
В. Лебедев
Желтая карточка
А. Иванов
18'
16'
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
А. Макурин
ГОЛ! 1:0!
А. Чуканов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
80
Насыр Абилаев
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
21
Антон Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Денис Клюев
Томь (мол)
71
Михаил Дюжиков
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
91
Владимир Гусев
ЦП
73
Андрей Дырдин
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
Локомотив (мол)
1
Юрий Костриков
ВР
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
99
Денис Барышников
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
11
Самир Масимов
ЛВ
0
Альберто Сапатер
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Томь (мол)
51
Юрий Алипов
ВР
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
68
Иван Крицкий
ЦП
18
Михаил Гайдамак
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
3-2-2-3
22
Лобанцев
2
Серасхов
3
Мурачев
50
Лысцов
59
Иванов
6
Макаров
80
Абилаев
90
Ломакин
7
Чуканов
21
Миранчук
77
Корян
2-5-2-1
71
Дюжиков
54
Букачев
0
Лебедев
73
Дырдин
0
Москов
21
Макурин
34
Сабитов
11
Аксанов
29
Кудряшов
91
Гусев
33
Сидоренко
77
Корян
11
Масимов
11
Масимов
77
Корян
59
Иванов
99
Барышников
99
Барышников
59
Иванов
22
Лобанцев
1
Костриков
1
Костриков
22
Лобанцев
2
Серасхов
4
Чалов
4
Чалов
2
Серасхов
90
Ломакин
25
Турик
25
Турик
90
Ломакин
80
Абилаев
9
Муллин
9
Муллин
80
Абилаев
0
Москов
68
Крицкий
68
Крицкий
0
Москов
73
Дырдин
18
Гайдамак
18
Гайдамак
73
Дырдин
21
Макурин
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
21
Макурин
29
Кудряшов
77
Сасин
77
Сасин
29
Кудряшов
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Томь (мол)
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
Главный тренер
Денис Клюев
51
Юрий Алипов
ВР
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
74
Давид Надирашвили
ЦП
84
Антон Митерев
ЦЗ
Остались в запасе
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
Остались в запасе
51
Юрий Алипов
ВР
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
74
Давид Надирашвили
ЦП
84
Антон Митерев
ЦЗ
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Локомотив (мол) - Томь (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Василий Тихонов
(Псков)
Стадион:
Локомотив-Перово
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