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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - ЦСКА (мол)
Томь (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 23 августа 2013
Томь (мол)
23.08.2013, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
0 : 3
Завершен
ЦСКА (мол)
62'
Н. Дергачев
64'
К. Базелюк
90'
Д. Литвинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
Д. Надирашвили
️️️️
С. Аксанов
90'
+1
90'
ГОЛ! 0:3!
Д. Литвинов
87'
Замена
Э. Имамович
️️️️
П. Котов
85'
Замена
П. Янзин
️️️️
А. Амбарцумян
Желтая карточка
В. Лебедев
82'
Замена
С. Кондратенко
️️️️
Е. Чиняев
81'
Замена
М. Гайдамак
️️️️
В. Гусев
80'
77'
Желтая карточка
А. Полюткин
75'
Замена
Л. Адамс
️️️️
Д. Ефремов
72'
Замена
Д. Литвинов
️️️️
Н. Дергачев
Замена
А. Дырдин
️️️️
А. Макурин
72'
64'
ГОЛ! 0:2!
К. Базелюк
Замена
Д. Сасин
️️️️
П. Кудряшов
63'
62'
ГОЛ! 0:1!
Н. Дергачев
59'
Замена
М. Мартусевич
️️️️
С. Георгиевский
57'
Желтая карточка
А. Амбарцумян
Замена
А. Москов
️️️️
Р. Салахутдинов
55'
Желтая карточка
А. Митерев
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
71
Михаил Дюжиков
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
69
Евгений Чиняев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
68
Иван Крицкий
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Томь (мол)
51
Юрий Алипов
ВР
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
56
Павел Долгов
ЦЗ
74
Давид Надирашвили
ЦП
18
Михаил Гайдамак
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
73
Андрей Дырдин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
0
Александр Линкин
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
2
Петр Янзин
ЦЗ
4
Эрмин Имамович
ЦЗ
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
4-5-1
71
Дюжиков
54
Букачев
69
Чиняев
84
Митерев
0
Лебедев
91
Гусев
11
Аксанов
21
Макурин
65
Салахутдинов
68
Крицкий
29
Кудряшов
4-1-2-3
71
Ревякин
15
Караваев
25
Масютин
20
Полюткин
17
Котов
40
Бавин
13
Георгиевский
22
Ефремов
10
Амбарцумян
10
Базелюк
11
Дергачев
69
Чиняев
59
Кондратенко
59
Кондратенко
69
Чиняев
11
Аксанов
74
Надирашвили
74
Надирашвили
11
Аксанов
91
Гусев
18
Гайдамак
18
Гайдамак
91
Гусев
65
Салахутдинов
0
Москов
0
Москов
65
Салахутдинов
21
Макурин
73
Дырдин
73
Дырдин
21
Макурин
29
Кудряшов
77
Сасин
77
Сасин
29
Кудряшов
22
Ефремов
33
Адамс
33
Адамс
22
Ефремов
11
Дергачев
31
Литвинов
31
Литвинов
11
Дергачев
10
Амбарцумян
2
Янзин
2
Янзин
10
Амбарцумян
17
Котов
4
Имамович
4
Имамович
17
Котов
13
Георгиевский
24
Мартусевич
24
Мартусевич
13
Георгиевский
Остались в запасе
Томь (мол)
ЦСКА (мол)
51
Юрий Алипов
ВР
56
Павел Долгов
ЦЗ
0
Александр Линкин
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
51
Юрий Алипов
ВР
56
Павел Долгов
ЦЗ
0
Александр Линкин
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Томь (мол) - ЦСКА (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Константин Молчанов
(Чита)
Стадион:
Темп
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