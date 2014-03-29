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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Динамо (мол)
Томь (мол) - Динамо (мол): обзор матча 29 марта 2014
Томь (мол)
29.03.2014, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
1 : 3
Завершен
Динамо (мол)
75'
М. Гайдамак
32'
А. Ташаев
47'
А. Гатагов
73'
А. Ташаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Динамо (мол)
88'
Замена
А. Алтунин
️️️️
Р. Зобнин
Замена
А. Митерев
️️️️
В. Лебедев
85'
83'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
А. Гатагов
77'
Замена
Д. Власов
️️️️
А. Ташаев
77'
Замена
Г. Аджоев
️️️️
А. Катрич
Замена
В. Пашкевич
️️️️
Р. Салахутдинов
77'
ГОЛ! 1:3!
М. Гайдамак
75'
Замена
М. Гайдамак
️️️️
А. Дырдин
74'
73'
ГОЛ! 0:3!
А. Ташаев
Замена
Д. Сасин
️️️️
П. Кудряшов
72'
66'
Замена
А. Каташевский
️️️️
А. Максименко
Замена
А. Москов
️️️️
А. Макурин
63'
47'
ГОЛ! 0:2!
А. Гатагов
46'
Замена
И. Лещук
️️️️
Е. Фролов
Замена
Д. Терентьев
️️️️
В. Сорокин
46'
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Ташаев
Желтая карточка
С. Аксанов
25'
Желтая карточка
Р. Салахутдинов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
12
Арби Межиев
ВР
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
54
Александр Букачев
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
73
Андрей Дырдин
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
96
Александр Максименко
ЦФ
Томь (мол)
71
Михаил Дюжиков
ВР
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
91
Владимир Гусев
ЦП
68
Иван Крицкий
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
48
Владимир Пашкевич
ЦП
18
Михаил Гайдамак
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
0
Александр Линкин
ЦФ
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
35
Александр Ильин
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
58
Дмитрий Власов
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
3-5-2
12
Межиев
0
Лебедев
54
Букачев
8
Омельянчук
11
Аксанов
65
Салахутдинов
7
Никитинский
21
Макурин
15
Сорокин
73
Дырдин
29
Кудряшов
4-3-2-1
39
Фролов
8
Каляшин
25
Ярмолицкий
15
Данилкин
18
Морозов
27
Сарамутин
47
Зобнин
9
Гатагов
88
Ташаев
77
Катрич
96
Максименко
65
Салахутдинов
48
Пашкевич
48
Пашкевич
65
Салахутдинов
73
Дырдин
18
Гайдамак
18
Гайдамак
73
Дырдин
21
Макурин
0
Москов
0
Москов
21
Макурин
0
Лебедев
84
Митерев
84
Митерев
0
Лебедев
15
Сорокин
43
Терентьев
43
Терентьев
15
Сорокин
29
Кудряшов
77
Сасин
77
Сасин
29
Кудряшов
47
Зобнин
97
Алтунин
97
Алтунин
47
Зобнин
9
Гатагов
6
Кузьмин
6
Кузьмин
9
Гатагов
96
Максименко
18
Каташевский
18
Каташевский
96
Максименко
88
Ташаев
58
Власов
58
Власов
88
Ташаев
39
Фролов
31
Лещук
31
Лещук
39
Фролов
77
Катрич
17
Аджоев
17
Аджоев
77
Катрич
Остались в запасе
Томь (мол)
Динамо (мол)
0
Александр Линкин
ЦФ
91
Владимир Гусев
ЦП
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
68
Иван Крицкий
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
71
Михаил Дюжиков
ВР
35
Александр Ильин
ЦП
91
Александр Степанов
ЦЗ
Остались в запасе
0
Александр Линкин
ЦФ
91
Владимир Гусев
ЦП
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
68
Иван Крицкий
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
71
Михаил Дюжиков
ВР
Остались в запасе
35
Александр Ильин
ЦП
91
Александр Степанов
ЦЗ
Статистика матча Томь (мол) - Динамо (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
ЦДСО "Томь"
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