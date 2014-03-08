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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Томь (мол)
Зенит (мол) - Томь (мол): обзор матча 08 марта 2014
Зенит (мол)
08.03.2014, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
2 : 0
Завершен
Томь (мол)
60'
А. Симонян
66'
А. Гасилин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Томь (мол)
Замена
Д. Ходаковский
️️️️
А. Симонян
90'
Замена
П. Барбашов
️️️️
А. Яковлев
88'
85'
Замена
А. Линкин
️️️️
Д. Сасин
75'
Замена
И. Крицкий
️️️️
В. Сорокин
70'
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
А. Москов
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
Е. Марков
70'
Замена
В. Ефимов
️️️️
А. Гасилин
67'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Гасилин
66'
ГОЛ! 1:0!
А. Симонян
60'
Замена
И. Кубышкин
️️️️
Е. Серенков
58'
Желтая карточка
П. Назимов
28'
Замена
П. Осипов
️️️️
Д. Зуев
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
72
Степан Жалобков
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
60
Евгений Серенков
ЦП
10
Артем Симонян
АП
43
Павел Назимов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Томь (мол)
12
Арби Межиев
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
73
Андрей Дырдин
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
15
Валерий Сорокин
ПП
Зенит (мол)
96
Игорь Обухов
ВР
53
Иван Иваниди
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
40
Павел Барбашов
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
64
Эрнест Лукив
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Томь (мол)
71
Михаил Дюжиков
ВР
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
68
Иван Крицкий
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
18
Михаил Гайдамак
ЦП
48
Владимир Пашкевич
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
0
Александр Линкин
ЦФ
4-1-1-1-3
78
Васютин
75
Ребенко
56
Яковлев
78
Чистяков
72
Жалобков
77
Зуев
60
Серенков
10
Симонян
19
Гасилин
20
Марков
43
Назимов
3-5-2
12
Межиев
54
Букачев
0
Лебедев
8
Омельянчук
15
Сорокин
11
Аксанов
7
Никитинский
21
Макурин
0
Москов
77
Сасин
73
Дырдин
19
Гасилин
98
Ефимов
98
Ефимов
19
Гасилин
60
Серенков
13
Кубышкин
13
Кубышкин
60
Серенков
56
Яковлев
40
Барбашов
40
Барбашов
56
Яковлев
77
Зуев
73
Осипов
73
Осипов
77
Зуев
10
Симонян
97
Ходаковский
97
Ходаковский
10
Симонян
20
Марков
7
Шейдаев
7
Шейдаев
20
Марков
15
Сорокин
68
Крицкий
68
Крицкий
15
Сорокин
77
Сасин
0
Линкин
0
Линкин
77
Сасин
0
Москов
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
0
Москов
Остались в запасе
Зенит (мол)
Томь (мол)
53
Иван Иваниди
ЦЗ
64
Эрнест Лукив
ЦП
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
91
Владимир Гусев
ЦП
18
Михаил Гайдамак
ЦП
48
Владимир Пашкевич
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
71
Михаил Дюжиков
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
Остались в запасе
53
Иван Иваниди
ЦЗ
64
Эрнест Лукив
ЦП
96
Игорь Обухов
ВР
Остались в запасе
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
91
Владимир Гусев
ЦП
18
Михаил Гайдамак
ЦП
48
Владимир Пашкевич
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
71
Михаил Дюжиков
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Зенит (мол) - Томь (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
МСА Петровский
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