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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Томь (мол)
Анжи (мол) - Томь (мол): обзор матча 01 декабря 2013
Анжи (мол)
01.12.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
4 : 0
Завершен
Томь (мол)
37'
А. Омаров
52'
А. Омаров
68'
Т. Мусалов
87'
М. Саидов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Томь (мол)
ГОЛ! 4:0!
М. Саидов
87'
Замена
С. Махачев
️️️️
Т. Мусалов
86'
Замена
М. Саидов
️️️️
А. Омаров
83'
82'
Замена
А. Линкин
️️️️
Д. Сасин
77'
Замена
И. Крицкий
️️️️
А. Макурин
Замена
Э. Муртузов
️️️️
М. Загиров
74'
69'
Замена
В. Гусев
️️️️
М. Гайдамак
ГОЛ! 3:0!
Т. Мусалов
68'
61'
Замена
В. Пашкевич
️️️️
С. Аксанов
Замена
Т. Джамалутдинов
️️️️
И. Корголоев
59'
ГОЛ! 2:0!
А. Омаров
52'
38'
Желтая карточка
А. Букачев
ГОЛ! 1:0!
А. Омаров
37'
Желтая карточка
Т. Мусалов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
90
Артур Чистяков
ЦЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
77
Азрет Омаров
ЦП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Томь (мол)
71
Михаил Дюжиков
ВР
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
54
Александр Букачев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
11
Султан Аксанов
ЦП
18
Михаил Гайдамак
ЦП
73
Андрей Дырдин
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
41
Эльвин Муртузов
ЦП
40
Салим Махачев
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
Томь (мол)
51
Юрий Алипов
ВР
48
Владимир Пашкевич
ЦП
68
Иван Крицкий
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
0
Александр Линкин
ЦФ
3-2-4-1
1
Дженетов
90
Чистяков
45
Джарулаев
3
Гасанов
5
Мусалов
44
Удунян
75
Мусалов
80
Корголоев
17
Мухаммад
77
Омаров
71
Загиров
3-5-2
71
Дюжиков
0
Лебедев
54
Букачев
84
Митерев
11
Аксанов
73
Дырдин
0
Москов
21
Макурин
18
Гайдамак
29
Кудряшов
77
Сасин
80
Корголоев
47
Джамалутдинов
47
Джамалутдинов
80
Корголоев
71
Загиров
41
Муртузов
41
Муртузов
71
Загиров
77
Омаров
59
Саидов
59
Саидов
77
Омаров
75
Мусалов
40
Махачев
40
Махачев
75
Мусалов
11
Аксанов
48
Пашкевич
48
Пашкевич
11
Аксанов
77
Сасин
0
Линкин
0
Линкин
77
Сасин
21
Макурин
68
Крицкий
68
Крицкий
21
Макурин
18
Гайдамак
91
Гусев
91
Гусев
18
Гайдамак
Остались в запасе
Анжи (мол)
Томь (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
74
Давид Надирашвили
ЦП
51
Юрий Алипов
ВР
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
Остались в запасе
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Остались в запасе
74
Давид Надирашвили
ЦП
51
Юрий Алипов
ВР
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Анжи (мол) - Томь (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Холин
(Майкоп)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
Новости команд
Все
Анжи (мол)
Томь (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
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