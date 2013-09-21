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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Томь (мол)
Рубин (мол) - Томь (мол): обзор матча 21 сентября 2013
Рубин (мол)
21.09.2013, суббота, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
2 : 0
Завершен
Томь (мол)
13'
Г. Сергеев
62'
А. Сикоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Томь (мол)
Замена
Н. Лобанов
️️️️
А. Сикоев
89'
86'
Замена
И. Крицкий
️️️️
А. Макурин
Замена
Г. Арутюнян
️️️️
Г. Сергеев
86'
Замена
Ю. Литке
️️️️
Н. Злобин
79'
Замена
А. Казанский
️️️️
А. Джалилов
77'
69'
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
Е. Сидоренко
Замена
И. Рогачевский
️️️️
А. Савельев
67'
ГОЛ! 2:0!
А. Сикоев
62'
Желтая карточка
А. Сикоев
51'
46'
Замена
А. Аравин
️️️️
А. Черевко
ГОЛ! 1:0!
Г. Сергеев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
0
Евгений Черемисин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
32
Анатолий Савельев
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
41
Селим Нурмурадов
ЦФ
38
Герман Сергеев
ЦФ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Томь (мол)
12
Арби Межиев
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
73
Андрей Дырдин
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
15
Юрий Литке
ЦЗ
30
Игорь Рогачевский
ЦП
21
Антон Казанский
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
Томь (мол)
71
Михаил Дюжиков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
56
Павел Долгов
ЦЗ
68
Иван Крицкий
ЦП
18
Михаил Гайдамак
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
4-1-1-4
0
Черемисин
3
Набиуллин
6
Бабичев
30
Хабибуллин
44
Злобин
32
Савельев
10
Джалилов
41
Нурмурадов
70
Сикоев
19
Мичуренков
38
Сергеев
2-5-1-2
12
Межиев
54
Букачев
84
Митерев
73
Дырдин
11
Аксанов
21
Макурин
34
Сабитов
0
Москов
77
Сасин
26
Черевко
33
Сидоренко
32
Савельев
30
Рогачевский
30
Рогачевский
32
Савельев
10
Джалилов
21
Казанский
21
Казанский
10
Джалилов
70
Сикоев
57
Лобанов
57
Лобанов
70
Сикоев
44
Злобин
15
Литке
15
Литке
44
Злобин
38
Сергеев
56
Арутюнян
56
Арутюнян
38
Сергеев
21
Макурин
68
Крицкий
68
Крицкий
21
Макурин
26
Черевко
2
Аравин
2
Аравин
26
Черевко
33
Сидоренко
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
33
Сидоренко
Остались в запасе
Рубин (мол)
Томь (мол)
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
31
Алексей Березин
ВР
15
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
56
Павел Долгов
ЦЗ
18
Михаил Гайдамак
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
74
Давид Надирашвили
ЦП
71
Михаил Дюжиков
ВР
Остались в запасе
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
31
Алексей Березин
ВР
15
Ника Качарава
ЦФ
Остались в запасе
56
Павел Долгов
ЦЗ
18
Михаил Гайдамак
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
74
Давид Надирашвили
ЦП
71
Михаил Дюжиков
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Рубин (мол) - Томь (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Даниил Устинов
(Павлово-на-Оке)
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
Новости команд
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2019.11.20 14:53
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2023.07.04 10:59
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2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
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