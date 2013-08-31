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Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Томь (мол)
Спартак М (мол) - Томь (мол): обзор матча 31 августа 2013
Спартак М (мол)
31.08.2013, суббота, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
1 : 2
Завершен
Томь (мол)
34'
А. Федчук (П)
11'
П. Николов
35'
П. Кудряшов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Томь (мол)
90'
+1
Замена
М. Гайдамак
️️️️
С. Аксанов
89'
Желтая карточка
А. Митерев
Замена
В. Кормишин
️️️️
А. Федчук
79'
77'
Замена
Е. Чиняев
️️️️
А. Москов
Замена
Е. Ежов
️️️️
А. Степанов
75'
73'
Замена
В. Гусев
️️️️
И. Крицкий
Замена
А. Святов
️️️️
З. Бакаев
69'
65'
Замена
Д. Сасин
️️️️
П. Кудряшов
61'
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
А. Макурин
54'
Желтая карточка
А. Черевко
Замена
Д. Буранов
️️️️
И. Синодзука
46'
Замена
П. Глоба
️️️️
М. Ермаков
46'
35'
ГОЛ! 1:2!
П. Кудряшов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Федчук
34'
11'
ГОЛ! 0:1!
П. Николов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
1
Антон Митрюшкин
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
94
Александр Степанов
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
59
Максим Ермаков
ЦП
70
Иппэй Синодзука
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Пятницкий
Томь (мол)
71
Михаил Дюжиков
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
68
Иван Крицкий
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
26
Александр Черевко
ЦФ
Спартак М (мол)
81
Юрий Щербаков
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
19
Антон Федотов
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
47
Андрей Святов
ЦП
88
Данила Буранов
ЦП
76
Павел Глоба
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
97
Владислав Кормишин
ЦФ
Томь (мол)
51
Юрий Алипов
ВР
69
Евгений Чиняев
ЦЗ
56
Павел Долгов
ЦЗ
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
18
Михаил Гайдамак
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
73
Андрей Дырдин
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
4-4-1-1
1
Митрюшкин
44
Лисинков
94
Степанов
96
Лихачев
40
Винниченко
59
Ермаков
83
Пантелеев
99
Гулиев
70
Синодзука
7
Бакаев
10
Федчук
3-5-1-1
71
Дюжиков
54
Букачев
84
Митерев
22
Николов
68
Крицкий
0
Москов
21
Макурин
34
Сабитов
11
Аксанов
29
Кудряшов
26
Черевко
7
Бакаев
47
Святов
47
Святов
7
Бакаев
70
Синодзука
88
Буранов
88
Буранов
70
Синодзука
10
Федчук
97
Кормишин
97
Кормишин
10
Федчук
59
Ермаков
76
Глоба
76
Глоба
59
Ермаков
94
Степанов
66
Ежов
66
Ежов
94
Степанов
11
Аксанов
18
Гайдамак
18
Гайдамак
11
Аксанов
68
Крицкий
91
Гусев
91
Гусев
68
Крицкий
0
Москов
69
Чиняев
69
Чиняев
0
Москов
21
Макурин
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
21
Макурин
29
Кудряшов
77
Сасин
77
Сасин
29
Кудряшов
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Томь (мол)
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
19
Антон Федотов
ЦЗ
7
Александр Юшин
ПВ
81
Юрий Щербаков
ВР
Главный тренер
Андрей Пятницкий
51
Юрий Алипов
ВР
56
Павел Долгов
ЦЗ
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
73
Андрей Дырдин
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
Остались в запасе
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
19
Антон Федотов
ЦЗ
7
Александр Юшин
ПВ
81
Юрий Щербаков
ВР
Остались в запасе
51
Юрий Алипов
ВР
56
Павел Долгов
ЦЗ
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
73
Андрей Дырдин
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
Главный тренер
Андрей Пятницкий
Статистика матча Спартак М (мол) - Томь (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
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Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
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0 : 1
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Спартак М (мол)
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2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
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Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Зеленев
(Тамбов)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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