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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Томь (мол)
Кр. Советов (мол) - Томь (мол): обзор матча 17 августа 2013
Кр. Советов (мол)
17.08.2013, суббота, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
5 : 1
Завершен
Томь (мол)
11'
А. Концедалов
34'
М. Палиенко
48'
С. Сипатов
74'
М. Убайдулаев
85'
А. Елисеев
43'
В. Сорокин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Томь (мол)
ГОЛ! 5:1!
А. Елисеев
85'
Замена
А. Аббасов
️️️️
А. Концедалов
82'
Желтая карточка
А. Концедалов
77'
Замена
Д. Мелихов
️️️️
А. Бочаров
76'
75'
Желтая карточка
Д. Надирашвили
75'
Замена
И. Крицкий
️️️️
А. Москов
ГОЛ! 4:1!
М. Убайдулаев
74'
67'
Замена
Д. Надирашвили
️️️️
А. Макурин
63'
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
В. Сорокин
62'
Желтая карточка
А. Дырдин
Замена
М. Убайдулаев
️️️️
М. Палиенко
58'
56'
Замена
Д. Сасин
️️️️
П. Кудряшов
ГОЛ! 3:1!
С. Сипатов
48'
46'
Замена
А. Дырдин
️️️️
В. Гусев
46'
Замена
А. Митерев
️️️️
П. Николов
Замена
С. Сипатов
️️️️
А. Делькин
46'
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
А. Клягин
46'
Замена
А. Елисеев
️️️️
И. Максимов
46'
Замена
С. Давыдов
️️️️
Д. Верховцов
46'
43'
ГОЛ! 2:1!
В. Сорокин
Желтая карточка
Д. Верховцов
42'
41'
Желтая карточка
В. Гусев
ГОЛ! 2:0!
М. Палиенко
34'
33'
Желтая карточка
В. Лебедев
ГОЛ! 1:0!
А. Концедалов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Денис Вавилин
ВР
2
Сероб Григорян
ЦЗ
47
Роберт Дарбинян
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
87
Иван Максимов
ЛП
33
Александр Клягин
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
Томь (мол)
25
Илья Чебану
ВР
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
54
Александр Букачев
ЦЗ
69
Евгений Чиняев
ЦЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
91
Владимир Гусев
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Кр. Советов (мол)
1
Савелий Толстопятов
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
58
Айзер Аббасов
ЦЗ
73
Александр Маврин
ЦП
97
Даниил Мелихов
ЦП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
Томь (мол)
71
Михаил Дюжиков
ВР
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
74
Давид Надирашвили
ЦП
68
Иван Крицкий
ЦП
73
Андрей Дырдин
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
3-2-3-1-1
1
Вавилин
47
Дарбинян
25
Концедалов
13
Верховцов
2
Григорян
21
Бочаров
87
Максимов
43
Роганов
33
Клягин
99
Палиенко
90
Делькин
4-5-1
25
Чебану
54
Букачев
69
Чиняев
22
Николов
0
Лебедев
15
Сорокин
11
Аксанов
0
Москов
21
Макурин
91
Гусев
29
Кудряшов
25
Концедалов
58
Аббасов
58
Аббасов
25
Концедалов
21
Бочаров
97
Мелихов
97
Мелихов
21
Бочаров
90
Делькин
17
Сипатов
17
Сипатов
90
Делькин
99
Палиенко
99
Убайдулаев
99
Убайдулаев
99
Палиенко
13
Верховцов
69
Давыдов
69
Давыдов
13
Верховцов
87
Максимов
4
Елисеев
4
Елисеев
87
Максимов
33
Клягин
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
33
Клягин
21
Макурин
74
Надирашвили
74
Надирашвили
21
Макурин
0
Москов
68
Крицкий
68
Крицкий
0
Москов
91
Гусев
73
Дырдин
73
Дырдин
91
Гусев
22
Николов
84
Митерев
84
Митерев
22
Николов
15
Сорокин
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
15
Сорокин
29
Кудряшов
77
Сасин
77
Сасин
29
Кудряшов
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Томь (мол)
1
Савелий Толстопятов
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
73
Александр Маврин
ЦП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
71
Михаил Дюжиков
ВР
Остались в запасе
1
Савелий Толстопятов
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
73
Александр Маврин
ЦП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
Остались в запасе
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
71
Михаил Дюжиков
ВР
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Томь (мол)
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
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