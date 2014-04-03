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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Томь (мол)
Кубань (мол) - Томь (мол): обзор матча 03 апреля 2014
Кубань (мол)
03.04.2014, четверг, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
2 : 2
Завершен
Томь (мол)
28'
Р. Джамалутдинов
45+2'
В. Тюфяков
58'
В. Сорокин
81'
В. Лебедев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Томь (мол)
90'
+2
Замена
А. Линкин
️️️️
В. Сорокин
Замена
В. Чувилов
️️️️
Р. Каусаров
90'
+1
Замена
Е. Рудковский
️️️️
Ю. Завезен
90'
Замена
И. Запорожцев
️️️️
М. Майрович
89'
86'
Желтая карточка
П. Кудряшов
Желтая карточка
Г. Тигиев
86'
Замена
М. Лаук
️️️️
Р. Салимов
85'
81'
ГОЛ! 2:2!
В. Лебедев
75'
Замена
А. Макурин
️️️️
В. Пашкевич
Замена
Р. Салимов
️️️️
К. Кертанов
74'
61'
Замена
В. Гусев
️️️️
С. Аксанов
58'
ГОЛ! 2:1!
В. Сорокин
55'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
Д. Сасин
53'
Желтая карточка
А. Букачев
46'
Замена
М. Гайдамак
️️️️
Р. Салахутдинов
46'
Замена
В. Пашкевич
️️️️
А. Москов
ГОЛ! 2:0!
В. Тюфяков
45'
+2
Желтая карточка
Р. Каусаров
44'
Желтая карточка
В. Лобкарев
34'
32'
Вторая желтая
А. Митерев
ГОЛ! 1:0!
Р. Джамалутдинов
28'
19'
Желтая карточка
А. Митерев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
55
Алексей Кошелев
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
89
Владислав Тюфяков
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
22
Юрий Завезен
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Максим Майрович
ЦФ
Томь (мол)
40
Младен Божович
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
0
Александр Москов
ЦП
73
Андрей Дырдин
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
15
Валерий Сорокин
ПП
Кубань (мол)
45
Арсен Сиукаев
ВР
75
Олег Толмасов
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
8
Виктор Чувилов
ОП
10
Егор Рудковский
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
94
Андрей Цепа
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
5
Роман Салимов
ПВ
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
19
Антон Секрет
ЦФ
Томь (мол)
51
Юрий Алипов
ВР
71
Михаил Дюжиков
ВР
91
Владимир Гусев
ЦП
48
Владимир Пашкевич
ЦП
68
Иван Крицкий
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
18
Михаил Гайдамак
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
0
Александр Линкин
ЦФ
3-4-2-1
55
Кошелев
17
Тигиев
44
Журавлев
24
Джамалутдинов
89
Тюфяков
10
Букия
96
Каусаров
22
Завезен
18
Кертанов
52
Лобкарев
10
Майрович
4-5-1
40
Божович
43
Терентьев
0
Лебедев
84
Митерев
54
Букачев
15
Сорокин
73
Дырдин
11
Аксанов
65
Салахутдинов
0
Москов
77
Сасин
18
Кертанов
5
Салимов
5
Салимов
18
Кертанов
10
Майрович
10
Запорожцев
10
Запорожцев
10
Майрович
Салимов
10
Лаук
10
Лаук
Салимов
22
Завезен
10
Рудковский
10
Рудковский
22
Завезен
96
Каусаров
8
Чувилов
8
Чувилов
96
Каусаров
15
Сорокин
0
Линкин
0
Линкин
15
Сорокин
11
Аксанов
91
Гусев
91
Гусев
11
Аксанов
0
Москов
48
Пашкевич
48
Пашкевич
0
Москов
77
Сасин
29
Кудряшов
29
Кудряшов
77
Сасин
65
Салахутдинов
18
Гайдамак
18
Гайдамак
65
Салахутдинов
Пашкевич
21
Макурин
21
Макурин
Пашкевич
Остались в запасе
Кубань (мол)
Томь (мол)
75
Олег Толмасов
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
78
Игорь Пономарёв
ЦП
94
Андрей Цепа
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
45
Арсен Сиукаев
ВР
19
Антон Секрет
ЦФ
51
Юрий Алипов
ВР
68
Иван Крицкий
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
71
Михаил Дюжиков
ВР
Остались в запасе
75
Олег Толмасов
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
78
Игорь Пономарёв
ЦП
94
Андрей Цепа
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
45
Арсен Сиукаев
ВР
19
Антон Секрет
ЦФ
Остались в запасе
51
Юрий Алипов
ВР
68
Иван Крицкий
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
71
Михаил Дюжиков
ВР
Статистика матча Кубань (мол) - Томь (мол)
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Кубань (мол)
Томь (мол)
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
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