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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Краснодар (мол)
Томь (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 16 марта 2014
Томь (мол)
16.03.2014, воскресенье, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
3 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
10'
С. Аксанов
12'
С. Аксанов
62'
В. Лебедев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Краснодар (мол)
86'
Замена
Р. Зябиров
️️️️
А. Агеев
Замена
А. Митерев
️️️️
С. Омельянчук
83'
Замена
А. Линкин
️️️️
П. Кудряшов
80'
Желтая карточка
И. Крицкий
75'
Замена
С. Кондратенко
️️️️
Д. Никитинский
72'
Замена
М. Гайдамак
️️️️
С. Аксанов
72'
Замена
И. Крицкий
️️️️
А. Макурин
67'
Замена
В. Пашкевич
️️️️
В. Сорокин
67'
Желтая карточка
В. Лебедев
65'
64'
Замена
С. Хмелевской
️️️️
Р. Шляхов
ГОЛ! 3:0!
В. Лебедев
62'
60'
Желтая карточка
А. Лузин
60'
Замена
Н. Акимов
️️️️
К. Морозов
60'
Замена
Д. Фомин
️️️️
Н. Огурцов
Желтая карточка
А. Букачев
53'
46'
Замена
Н. Гаджиев
️️️️
П. Марушко
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
А. Москов
46'
ГОЛ! 2:0!
С. Аксанов
12'
ГОЛ! 1:0!
С. Аксанов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
71
Михаил Дюжиков
ВР
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
54
Александр Букачев
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
11
Султан Аксанов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
73
Андрей Дырдин
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Краснодар (мол)
45
Всеволод Ермаков
ВР
93
Антон Мальцев
ЦЗ
37
Александр Лузин
ЦЗ
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
82
Николай Огурцов
ЦП
41
Евгений Андриенко
ЦП
58
Павел Крыжевских
ЦП
43
Руслан Шляхов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
53
Павел Марушко
ЦФ
Главный тренер
Артур Оленин
Томь (мол)
51
Юрий Алипов
ВР
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
74
Давид Надирашвили
ЦП
68
Иван Крицкий
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
18
Михаил Гайдамак
ЦП
48
Владимир Пашкевич
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
0
Александр Линкин
ЦФ
Краснодар (мол)
23
Станислав Антипин
ВР
52
Рамиль Зябиров
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
57
Никита Акимов
ЦП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
3-5-2
71
Дюжиков
0
Лебедев
54
Букачев
8
Омельянчук
0
Москов
73
Дырдин
7
Никитинский
21
Макурин
15
Сорокин
11
Аксанов
29
Кудряшов
3-1-4-1-1
45
Ермаков
93
Мальцев
37
Лузин
46
Гамалян
5
Морозов
41
Андриенко
58
Крыжевских
43
Шляхов
82
Огурцов
76
Агеев
53
Марушко
21
Макурин
68
Крицкий
68
Крицкий
21
Макурин
29
Кудряшов
0
Линкин
0
Линкин
29
Кудряшов
7
Никитинский
59
Кондратенко
59
Кондратенко
7
Никитинский
11
Аксанов
18
Гайдамак
18
Гайдамак
11
Аксанов
15
Сорокин
48
Пашкевич
48
Пашкевич
15
Сорокин
8
Омельянчук
84
Митерев
84
Митерев
8
Омельянчук
0
Москов
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
0
Москов
76
Агеев
52
Зябиров
52
Зябиров
76
Агеев
5
Морозов
57
Акимов
57
Акимов
5
Морозов
43
Шляхов
2
Хмелевской
2
Хмелевской
43
Шляхов
53
Марушко
97
Гаджиев
97
Гаджиев
53
Марушко
82
Огурцов
74
Фомин
74
Фомин
82
Огурцов
Остались в запасе
Томь (мол)
Краснодар (мол)
74
Давид Надирашвили
ЦП
51
Юрий Алипов
ВР
91
Владимир Гусев
ЦП
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Артур Оленин
Остались в запасе
74
Давид Надирашвили
ЦП
51
Юрий Алипов
ВР
91
Владимир Гусев
ЦП
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Артур Оленин
Статистика матча Томь (мол) - Краснодар (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Стадион:
ЦДСО "Томь"
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