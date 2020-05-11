Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ку Чжа-Чеол - статистика

Завершил карьеру
27 февраля 1989 (37), Чхунджу
#10 | Полузащитник
182 см
Южная Корея
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аугсбург
20
2
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Аугсбург
3 : 4
11.05.2019
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Шальке-04
0 : 0
05.05.2019
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Аугсбург
1 : 4
26.04.2019
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
1 : 3
14.04.2019
Аугсбург
1' - 90'
45'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Аугсбург
0 : 4
07.04.2019
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Нюрнберг
3 : 0
30.03.2019
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Аугсбург
3 : 1
16.03.2019
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
РБ Лейпциг
0 : 0
09.03.2019
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Аугсбург
2 : 1
01.03.2019
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Фрайбург
5 : 1
23.02.2019
Аугсбург
1' - 90'
61'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Аугсбург
2 : 3
15.02.2019
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург
3 : 0
03.02.2019
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
2 : 3
23.12.2018
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Герта
2 : 2
18.12.2018
Аугсбург
1' - 90'
39'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Аугсбург
1 : 1
15.12.2018
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Байер
1 : 0
08.12.2018
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
1 : 0
01.12.2018
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Аугсбург
1 : 3
24.11.2018
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
2 : 1
10.11.2018
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
2 : 2
03.11.2018
Нюрнберг
1' - 90'
15'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Ганновер-96
1 : 2
27.10.2018
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
0 : 0
20.10.2018
РБ Лейпциг
Был в запасе
77'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
4 : 1
30.09.2018
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Аугсбург
2 : 3
22.09.2018
Вердер
1' - 90'
45'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
2 : 1
15.09.2018
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Аугсбург
1 : 1
01.09.2018
Боруссия М
1' - 75'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фортуна
1 : 2
25.08.2018
Аугсбург
69' - 90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
1
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
6
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+