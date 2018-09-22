Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Вердер
Аугсбург - Вердер: обзор матча 22 сентября 2018
Аугсбург
22.09.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 3
Завершен
Вердер
45+3'
К. Чжа-Чеол
47'
Ф. Макс
34'
М. Крузе
36'
М. Эггештайн
75'
Д. Классен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Вердер
90'
+3
Желтая карточка
И. Павленка
90'
Желтая карточка
М. Харник
75'
ГОЛ! 2:3!
Д. Классен
ГОЛ! 2:2!
Ф. Макс
Пас отдал
А. Хан
47'
ГОЛ! 1:2!
К. Чжа-Чеол
Пас отдал
Каюби
45'
+3
Желтая карточка
А. Хан
39'
36'
ГОЛ! 0:2!
М. Эггештайн
Пас отдал
К. Писарро
34'
ГОЛ! 0:1!
М. Крузе
Пас отдал
Ф. Кайнц
Желтая карточка
Д. Байер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
13
Фабиан Гифер
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
18
Дэви Классен
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Аугсбург
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
30
Каюби
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
Вердер
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Гифер
30
Макс
13
Хинтереггер
6
Гаувелеув
32
Фрамбергер
8
Хедира
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
28
Хан
5
Рихтер
11
Грегоритч
4-2-2-2
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
13
Велькович
6
Аугустинссон
8
Эггештайн
44
Баргфреде
18
Классен
11
Кайнц
10
Крузе
14
Писарро
Остались в запасе
Аугсбург
Вердер
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
30
Каюби
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
7
Милот Рашица
ПВ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
30
Каюби
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
Остались в запасе
7
Милот Рашица
ПВ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Аугсбург - Вердер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Вердер
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
09:39
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
09:39
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+