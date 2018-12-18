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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Аугсбург
Герта - Аугсбург: обзор матча 18 декабря 2018
Герта
18.12.2018, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Аугсбург
28'
М. Леки
31'
О. Дуда
8'
М. Хинтереггер
39'
К. Чжа-Чеол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Аугсбург
Желтая карточка
В. Лазаро
90'
39'
ГОЛ! 2:2!
К. Чжа-Чеол
Пас отдал
А. Финнбогасон
ГОЛ! 2:1!
О. Дуда
31'
ГОЛ! 1:1!
М. Леки
Пас отдал
Д. Зелке
28'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Хинтереггер
Пас отдал
Д. Шмид
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Герта
1
Томас Крафт
ВР
4
Флориан Бак
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Аугсбург
13
Фабиан Гифер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-3-2-1
22
Ярстейн
7
Миттельштадт
28
Лустенбергер
33
Торунарига
21
Платтенхардт
10
Майер
22
Пекарик
8
Дуда
7
Леки
9
Зелке
4-1-2-3
16
Люте
7
Шмид
4
Дансо
13
Хинтереггер
30
Макс
8
Хедира
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
11
Грегоритч
33
Чжи Донь-Вон
27
Финнбогасон
Остались в запасе
Герта
Аугсбург
1
Томас Крафт
ВР
4
Флориан Бак
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
28
Андре Хан
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
4
Флориан Бак
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
28
Андре Хан
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Герта - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
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