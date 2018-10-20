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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - РБ Лейпциг
Аугсбург - РБ Лейпциг: обзор матча 20 октября 2018
Аугсбург
20.10.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - РБ Лейпциг
90'
+3
Желтая карточка
М. Забитцер
79'
Желтая карточка
М. Хальстенберг
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
77'
Желтая карточка
Каюби
66'
54'
Желтая карточка
И. Конате
45'
+3
Желтая карточка
Ю. Поульсен
29'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Каюби
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Аугсбург
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
20
Феликс Гетце
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
4-1-2-1-2
16
Люте
30
Макс
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
7
Шмид
8
Хедира
10
Байер
30
Каюби
28
Хан
27
Финнбогасон
11
Грегоритч
4-3-3
25
Гулачи
20
Мукиэле
4
Орбан
16
Конате
23
Хальстенберг
6
Демме
44
Кампль
31
Илсанкер
15
Поульсен
97
Огустен
11
Вернер
Остались в запасе
Аугсбург
РБ Лейпциг
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
5
Марко Рихтер
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
5
Марко Рихтер
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Аугсбург - РБ Лейпциг
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 2
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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