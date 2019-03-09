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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Аугсбург
РБ Лейпциг - Аугсбург: обзор матча 09 марта 2019
РБ Лейпциг
09.03.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Аугсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Аугсбург
35'
Желтая карточка
К. Дансо
Желтая карточка
И. Конате
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Аугсбург
1
Грегор Кобель
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
16
Серхио Кордова
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Аугсбург
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
5
Марко Рихтер
ПВ
20
Феликс Гетце
ЦФ
4-1-3-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
4
Орбан
16
Клостерманн
16
Конате
12
Адамс
20
Забитцер
27
Лаймер
44
Кампль
10
Кунья
11
Вернер
4-1-2-1-2
1
Кобель
7
Шмид
39
Тигль
4
Дансо
30
Макс
8
Хедира
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
97
Йенсен
11
Грегоритч
16
Кордова
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Аугсбург
77
Брума
ЛВ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча РБ Лейпциг - Аугсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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